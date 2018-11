Fedez lascia X Factor e tv | “troppa mediaticità”

ilnotiziangolo

: RT @IlReverendo71: #Fedez lascia la televisione: “voglio concentrarmi solo sulla musica”. La musica: “ma no cazzo, no!” - mebufalino : RT @IlReverendo71: #Fedez lascia la televisione: “voglio concentrarmi solo sulla musica”. La musica: “ma no cazzo, no!” - fabiofabbretti : Fedez lascia la tv: «Ho deciso di mettere da parte tutto ciò che è televisivo». Addio X Factor? #XF12 - TutteLeNotizie : Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv: “Voglio concentrarmi solo sulla mia musica” -

(Di domenica 25 novembre 2018)ha deciso dire Xe non solo. La scelta del rapper riguarda infatti tutto il mondo della tv in generale, senza alcuna eccezione. Non è la prima volta che il giudice milanese mette in discussione la sua presenza mediatica e sembra che gli ultimi eventi lo abbiano convinto in via definitiva a fare questo passo importante.si dedicherà quindi solo a musica e famiglia, facendo un grande passo indietro.tutto, ritorna alla musica Il rapper non è nuovo ad una scelta di questo tipo. Ricordiamo infatti come l’anno scorso fosse ancora in bilico la sua partecipazione ad XF 12. Senza considerare l’umore funereo che lo ha spesso colpito nel corse delle puntate: tanti fan hanno notato infatti che qualcosa inè cambiato. E non si tratta della nascita di Leone, l’unico elemento oltre alle nozze con Chiara a renderlo felice. Sembra ...