davidemaggio

: RT @IlReverendo71: #Fedez lascia la televisione: “voglio concentrarmi solo sulla musica”. La musica: “ma no cazzo, no!” - mebufalino : RT @IlReverendo71: #Fedez lascia la televisione: “voglio concentrarmi solo sulla musica”. La musica: “ma no cazzo, no!” - fabiofabbretti : Fedez lascia la tv: «Ho deciso di mettere da parte tutto ciò che è televisivo». Addio X Factor? #XF12 - TutteLeNotizie : Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv: “Voglio concentrarmi solo sulla mia musica” -

(Di domenica 25 novembre 2018)Con Paranoia Airlines, titolo del suo nuovo album,presenta “la linea aerea delle mie paranoie”. Una linea che non sa ancora dove lo porterà, ma sicuramente non più in televisione. E’ lo stesso rapper, impegnato attualmente come giudice a X Factor (per il quinto anno consecutivo), ad annunciare una sua prossima dipartita dal piccolo schermo:“Ho preso la decisione didaciò che èper riappropriarmi della mia musica, che in realtà c’è sempre stata, però per spostare il fuoco solo su quella”.Lo fa, intervistato da NewsMediaset, in occasione dell’evento di lancio del nuovo disco. Per, dunque, tra i protagonisti del talent show di SkyUno dal 2014, è arrivato il momento di dire basta. In realtà, il giurato vive una fase di stanca già da qualche edizione e proprio in quella in corso sembra ...