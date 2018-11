Fedez annuncia l’addio alla tv ed a X Factor | le inaspettate dichiarazioni del rapper

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018)dice addio ad Xedtv per dedicarsi interamentesua musica: l’annuncio delstupisce i fan, ecco le sue parole L’insofferenza diverso i meccanismi tipici del successo che lo leganotv è da sempre stata palesata dalin persona. Ora però l’annuncio che il marito di Chiara Ferragni ha dato stupisce i fan del cantante, che all’apice del suo clamore televisivo (e non solo) ha deciso di abbandonare il piccolo schermo. Durante un’intervista a News Mediaset, come si legge su tv.fanpage.it,hato la sua decisione di dire addiotv e quindi anche ad X“Sento troppa mediaticità intorno a me, – ha dettodurante l’intervista – per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solomia musica. Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ...