huffingtonpost

: Fedez a Tgcom: 'Ho preso la decisione di mettere da parte la tv per concentrarmi solo sulla mia musica' - HuffPostItalia : Fedez a Tgcom: 'Ho preso la decisione di mettere da parte la tv per concentrarmi solo sulla mia musica' -

(Di domenica 25 novembre 2018) "Holadidatutto ciò che è televisivo per riappropriarmi della mia musica, di spostare il fuoco solo su quello". Parola di, giudice di X Factor, che in un'intervista aannuncia di voler concentrarsi di più sulla musica ecosì dagli impegni sul piccolo schermo.L'occasione è l'evento di lancio del suo nuovo disco "Paranoia Airlines". "Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E' una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni"., da 5 anni giudice del talenti di Sky, si dice "molto soddisfatto dei risultati che ho raggiunto e anche se non dovessero più arrivare io continuerei a fare ...