Fabrizio Corona indossa la maglia di Totti e sfida Ilary Blasi Ira dei tifosi della

E’ finito l’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento : Dopo tanto clamore della storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona oggi è finito l’amore. La conferma ufficiale non c’è ancora, ma dai social iniziano a piovere indizi molto chiari. Dopo il video di Corona, in cui piange e ascolta “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante, è arrivato anche il post al veleno della figlia di Dario Argento. Asia ha scritto su Instagram: «La mia vita sembra un film dei ...

Fabrizio Corona con la maglia di Totti - ma i tifosi romanisti non gradiscono. Guarda la FOTO : Prima la furiosa lite in diretta televisiva al GF Vip con Ilary Blasi, poi le scuse rivolte a mezzo social a Francesco Totti (“Sei un grande uomo”) e ora il terzo capitolo della saga,... L'articolo Fabrizio Corona con la maglia di Totti, ma i tifosi romanisti non gradiscono. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Asia Argento e Fabrizio Corona amore al capolinea : L’amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è finito. La conferma ufficiale non c’è ancora, ma dai social iniziano a piovere indizi molto chiari. Dopo il video di Corona, in cui piange e ascolta “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante, è arrivato anche il post al veleno della figlia di Dario Argento. Asia ha scritto su Instagram: «La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa ...

Corona con la maglia di Totti - il gesto di Fabrizio che stupisce i suoi follower [FOTO] : Corona appare sui social con la maglia della Roma di Francesco Totti: dopo il clamore suscitato dalla sua ospitata al Grande Fratello Vip e la lite con Ilary Blasi, Fabrizio ‘porge l’altra guancia’? Fabrizio Corona, dopo le parole al miele riservate a Francesco Totti e le scuse ad Ilary Blasi (VEDI QUI), compie l’ennesimo gesto di avvicinamento alla famiglia dell’ex capitano della Roma. L’ex re dei ...

Fabrizio Corona e il nuovo gesto 'amichevole' per Francesco Totti : “Pronto per la battaglia” : L’ex paparazzo dei vip ha postato su Instagram una foto in cui indossa la maglietta di Francesco Totti, ma il web si indigna

Fabrizio Corona : l’ultimo gesto per Francesco Totti dopo la lite con Ilary Blasi : Corona dopo la lite con Ilary Blasi esprime (di nuovo) il suo rispetto per Francesco Totti: l’ultimo gesto di Fabrizio Fabrizio Corona, dopo la lite con Ilary Blasi al Gf Vip, il suo rispetto nei confronti di Francesco Totti lo ha sempre ribadito (sui social e in TV). L’aver avuto una discussione con la moglie […] L'articolo Fabrizio Corona: l’ultimo gesto per Francesco Totti dopo la lite con Ilary Blasi proviene da ...

Asia Argento : "Scendo da questa giostra...". Fine della storia con Fabrizio Corona? : La relazione improvvisa tra l'attrice Asia Argento e Fabrizio Corona, inevitabilmente, sta monopolizzando il gossip di queste ultime settimane.La notizia più succosa, di recente pubblicazione, è stata lanciata da Dagospia e dal giornalista Alberto Dandolo che ha parlato dell'esistenza di un vero e proprio contratto dietro la storia d'amore tra l'attrice e regista romana e l'ex agente fotografico (a riguardo, Fabrizio Corona si è già ...

Già finita la storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento? Quel messaggio criptico sui social : Possibile che dopo così poco tempo l'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona sia già ai titoli di coda? Il bacio finito sui giornali di gossip , le dichiarazioni affettuose in televisione nelle, ...

Fabrizio Corona e Asia si sarebbero già lasciati : non si seguono più su Instagram (RUMORS) : È già tutto finito tra Asia Argento e Fabrizio Corona? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i due hanno smesso di seguirsi su Instagram improvvisamente. Ad avvalorare la tesi della rottura, inoltre, è stata la strana frase che l'attrice ha scritto sotto all'ultima foto che ha pubblicato sui social network: la romana ha definito la sua vita "una farsa grottesca" ed ha ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - 100mila euro dietro l’amore del momento : E’ tutto un fake love quello fra Asia Argento e Fabrizio Corona ? In effetti qualcuno aveva ipotizzato, quando era scoppiata la bomba, che i due cercassero solo un po’ di pubblicità. Anche noi di Leggo.it avevamo ipotizzato che Corona e Asia Argento ci stessero “trollando”. E proprio in quei giorni riportammo i dubbi di un paparazzo ed ex amico di Fabrizio secondo cui gli scatti erano palesemente posati, con Asia Argento ...

Fabrizio Corona piange in un'IG-story : il rumor sulla rottura con Asia Argento : In una nuova Instagram-story pubblicata sul profilo ufficiale dell'ex-re dei paparazzi Fabrizio Corona, quest'ultimo appare in lacrime mentre ascolta una canzone che parla della fine di un amore, motivo per il quale sono in molti a ritenere che vi sia area di maretta tra il brand-ambassador di 'Adalet' e Asia Argento, la quale potrebbe partire molto presto per l'Honduras. Fabrizio Corona finisce in lacrime su Instagram A diverse ore dalla messa ...

Fabrizio Corona piange dalla sua camera da letto. Arrivato l'addio a Asia? : Proprio solo qualche ora fa vi abbiamo parlato del piano 'diabolico' di Fabrizio Corona e Asia Argento. Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo sulla sua rubrica per Dagospia i due si ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - l'avvocato di Giuseppe Carriere : 'Non c'entra nulla col presunto contratto' : Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Marcello D'Onofrio , legale del dottor Giuseppe Carriere , in merito all'articolo sul presunto contratto tra Fabrizio Corona e Asia Argento . 'L'articolo ...

Corona in lacrime : già finita con Asia? Il commento di Fabrizio : Corona in lacrime su Instagram: già finita la love story con Asia Argento? Il commento di Fabrizio Il vulcanico Fabrizio Corona continua a far parlare di sé e della neonata love story che ha intrecciato con Asia Argento. E proprio sulla relazione da poco sbocciata, nella giornata di oggi, qualcuno ha addirittura sentito odore di […] L'articolo Corona in lacrime: già finita con Asia? Il commento di Fabrizio proviene da Gossip e Tv.