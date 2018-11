F1 – Vettel lungimirante ad Abu Dhabi | Seb riflette su un potenziale ‘pericolo’

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Sebastianprotagonista dell’ultima conferenza stampa di stagione: il pilota della Ferrari parla di Max Verstappen Il campionato di F1 termina com’è giusto che sia e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abue si mette alle spalle Sebastiane Max Verstappen sul circuito di Yas Marina.Tra i protagonisti dell’ultima conferenza stampa di stagione anche Sebastian, che è stato chiamato a commentare il ‘pericolo’ Max Verstappen in vista della prossima stagione. “Penso che in pista non abbia bisogno di consigli, perché che abbia tutti gli ingredienti che servono. – ha dichiarato il tedesco – E’ importante però avere anche una monoposto competitiva per riuscirci e devo dire che nel ...