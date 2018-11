F1 – Semafori spenti a Yas Marina | il VIDEO della partenza del Gp di Abu Dhabi

sportfair

: RT @LaGazzettaWeb: Canosa di Puglia (Bt), semaforo rotto? Si aggiusta con il kit fai-da-te - casepugliesi : RT @LaGazzettaWeb: Canosa di Puglia (Bt), semaforo rotto? Si aggiusta con il kit fai-da-te - LaGazzettaWeb : Canosa di Puglia (Bt), semaforo rotto? Si aggiusta con il kit fai-da-te - VitoVictor299 : FRA POCHE ORE AL SINDACO A BITONTO..............GLI FACCIAMO ANDARE A LAVARE I VETRI AI SEMAFORI SPENTI COME LUI EH… -

(Di domenica 25 novembre 2018) E’ ufficialmente iniziato il Gp di Abu: ilgara a Yassul circuito di Yas, con Lewis Hamilton in pole position per l’83ª volta nella sua carriera, seguito da Bottas e dai ferraristi Vettel e Raikkonen. Lo spettacolo del Gp di Abuè ufficialmente iniziato: nessun cambiamento nelle prime posizioni, con Hamilton rimasto al comandocorsa. Brutto avvio per Verstappen, risucchiato nelle retrovie.Terribile colpo di scena con un incidente di Hulkenberg: il tedescoRenault è stato protagonista di diverse capovolte in pista sulla sua monoposto dopo un contatto con Grosjean, rimanendo poi ribaltato contro le barriere per diversi minuti prima di essere soccorso dai commissari di pista.Woah! What a start to the final race! #f1 #AbuGP #F1Finale #excited #drama pic.twitter.com/XexeyFmoaF— ...