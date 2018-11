F1 – Ritiro Alonso | l’emozionante gesto di Hamilton e Vettel ad Abu Dhabi | i tre campioni

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Fernandoaccompagnato al traguardo da Lewise Sebastian: l’ultimo Gp in F1 della carriera del pilota spagnolo si conclude con un’emozionante parata Emozioni a fior di pelle alla fine dell’ultimo Gran Premio di stagione. L’addio di Fernandoalla Formula Uno ha fatto emozionare tanti tifosi, che si sono lasciati scappare qualche lacrimuccia nel momento in cui la monoposto del campione spagnolo ha tagliato il traguardo per l’ultima volta.A rendere tutto più magico ed emozionante ildi Lewise Sebastianche hanno accompagnatonel suo ultimo giro. Una parata di stelle a Yas Marina composta dal 5 volte campione del mondo della Mercedes, dal 4 volte campione del mondo della Ferrari e dal due volte campione del mondo Fernando. Inutile dire che lo spettacolo dei tre piloti, che insieme hanno ...