F1 | Raikkonen chiude il suo capitolo in rosso | splendido il messaggio della Ferrari sui

sportfair

: L'omaggio dei meccanici ?? Il ritiro in pista ? Si chiude l'avventura di #Raikkonen ???? con la #Ferrari ?? #SkyMotori - SkySportF1 : L'omaggio dei meccanici ?? Il ritiro in pista ? Si chiude l'avventura di #Raikkonen ???? con la #Ferrari ?? #SkyMotori - Eurosport_IT : Hamilton chiude vincendo davanti a Vettel ???? Raikkonen saluta la Ferrari con un triste ritiro ???? Alonso 11° all'ult… - PisuDavi : RT @SkySportF1: L'omaggio dei meccanici ?? Il ritiro in pista ? Si chiude l'avventura di #Raikkonen ???? con la #Ferrari ?? #SkyMotori https://… -

(Di domenica 25 novembre 2018) La scuderia di Maranello ha voluto dedicare un commovente post al proprio pilota, all’ultima gara oggi con la tuta rossa addosso Non si è chiusa in maniera positiva l’avventura di Kimicon la tutaaddosso, ma un ritiro non può certamente cancellare loindel finlandese.La vittoria ottenuta in questa stagione ad Austin corona unpazzescopropria carriera, impreziosita dal titolo mondiale vinto nel 2007, l’ultimo per un pilota. Per celebrare Iceman, il team di Maranello gli ha dedicato un post commovente su Twitter, utilizzando parole davvero cariche di emozione: “Grazie Kimi, farai per sempre partefamiglia“.L'articolo F1,il suoinilsui social FOTO ...