F1 | Pagelle GP Abu Dhabi 2018 | Hamilton sa solo vincere | Vettel e Verstappen rispondono

(Di domenica 25 novembre 2018) Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu, va in archivio anche il Mondialedi Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewisha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio:. Andiamo, quindi, a consegnare le ultimedi questo campionato.GP ABULEWIS(MERCEDES) 9: Vittoria in totale scioltezza, senza il minimo bisogno di forzare. La partenza lo vede prendere il comando sin da curva 1, quindi la scuderia lo richiama in regime di Virtual Safety Car e lo porta su una strategia perfetta. L’inglese da par suo, non commette il minimo errore, e chiude stappando l’ennesimo champagne della sua annata.VALTTERI BOTTAS (MERCEDES) 5: Termina il suosenza nemmeno un successo con la ...