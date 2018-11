F1 – Non solo Hamilton | Vettel e Verstappen ad Abu Dhabi | intervistato tra i migliori

Trani News - Non è normale che Non sia normale...Solo il 25 novembre : Dopo tanti anni, finalmente, la Politica nazionale ha dato l'attenzione necessaria al fenomeno del 'femminicidio'. Passi da gigante certo, ma tante donne continuano a morire per mano di un uomo, di ...

Non è normale che sia normale che la politica si ricordi delle donne solo il 25 novembre : Non è normale che sia normale che la politica si ricordi delle donne solo il 25 novembre. Non è normale che sia normale che oggi, eletti di ogni tipo e schieramento, si colorino la faccia per dire no alla violenza contro le donne e poi, seduti in Parlamento o nei loro consigli comunali e regionali, non facciano niente di concreto per sostenere chi lotta tutti i giorni. Non è normale che sia normale vederli sfilare nelle piazze come se niente ...

F1 - Rosberg : 'Per Alonso solo un arrivederci? Molte squadre proprio Non lo vogliono' [VIDEO] : ... è un peccato veramente, tutti noi lo vorremmo vedere davanti a lottare per le vittorie, perché come pilota lui ovviamente è uno dei più forti' ha dichiarato il campione del mondo 2016 ai microfoni ...

"L'Ue tuona contro l'Italia...e Non solo". Il Domenicale di Controlacrisi - a cura di Federico Giusti : La critica principale della Troika è quindi rivolta all'indebitamento, al rispetto delle regole imposte ai Governi nazionali in materia di economia e contenimento della spesa pubblica , ma anche ...

#NonSOLOGGI : Tutte le iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne e per la tutela delle vittime vulnerabili : Spettacoli, convegni, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e Associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sa solo vincere - cadono i Falcons - mentre ReNon ha la meglio su Cortina : La 19esima giornata Alps League 2018-2019 vede proseguire senza intoppi il cammino dell’HC Val Pusteria che sommerge di gol l’HC Gherdeina e centra un nuovo record in fatto di risultati positivi. Brutto ko interno per i Fassa Falcons, nettamente sconfitti dal Wipptal Weihenstephan, mentre Renon si sbarazza per 7-2 del Cortina e Asiago regola Milano per 3-1. I RISULTATI HC Val Pusteria-HC Gherdeina 8-0. Tutto facile per i leader della ...

Per Natale non c'è crisi che tenga. Il Black Friday - e Non solo - anima gli acquisti : Merito del Black Friday o degli italiani 'formichine'? Economia e Borse in altalena, spread oltre 300 punti, minacce di svuotare i conti correnti bancari e infilare i soldi sotto al materasso, ...

MotoGp – Non solo Marquez : anche Pirro costretto ad operarsi - il collaudatore Ducati salta i test di Jerez : Michele Pirro costretto ad operarsi la prossima settimana: il collaudatore Ducati salterà i test di Jerez de la Frontera La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. I campioni della categoria regina sono tornati in pista due giorni dopo l’ultimo round dell’anno, per dare ufficialmente il via alla stagione 2019, con i test di Valencia, disputati sul circuito Ricardo Tormo. I ...

Corleone - nel silenzio della politica la mafia prospera. Non solo in Sicilia : Serviva la vicenda di Corleone per riportare il tema “mafia” nell’agenda politica di questo Paese. E già questo è elemento preoccupante, perché nel silenzio la mafia ha sempre prosperato. E continuato a fare affari, a infiltrarsi, a gestire appalti. Eppure in questi mesi i segnali non mancano, e sono tutti preoccupanti. Il comune di Castelvetrano è commissariato dopo lo scioglimento per mafia, Vittoria – un centro del ragusano ...

Corleone - Non solo Riina e Provenzano : ‘Commissarie hanno spezzato ricatto mafioso’. Viaggio in città prima del voto : Una foto pubblicata sui social e i fantasmi del passato tornano attuali. A Corleone la campagna elettorale si anima nell’ultimo giorno utile con il leader del M5s, Luigi Di Maio, che ha disertato il comizione finale del suo candidato, chiedendone poi l’espulsione dal Movimento . La foto incriminata risale a quattro giorni fa e ritrae un nipote acquisito di Bernardo Provenzano insieme a Maurizio Pascucci, candidato dei 5 stelle. Lui, ...

River e Boca alla resa dei conti : in palio Non c'è solo la coppa : Forte di avere un vagocampista come Gonzalo Martínez che ha fatto la differenza, e i 60.000 tifosi del Monumental, stadio dove l'Argentina vinse la coppa del mondo nel 1978, alzata da Passarella e ...

Ue e procedure di infrazione - Non solo manovra. Dai trasporti all’ambiente - la classifica dei Paesi più “sotto osservazione” : Dopo la condanna dei commissari di Bruxelles, l’Italia attende ora la decisione del Comitato economico e finanziario. Entro due settimane il braccio tecnico dell’Ecofin composto dai collaboratori dei ministri delle Finanze Ue dovrà stabilire se seguire il percorso intrapreso dalla Commissione e aprire quindi la strada alla procedura d’infrazione. Il motivo? La manovra italiana per il 2019 viola in modo “particolarmente ...

Roma - Non solo villette abusive : le mani dei clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Accordi&Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Renzi fa il contrario di quel che dice - il Pd da solo Non può farcela” : Pier Luigi Bersani, ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”, non vede un futuro roseo di fronte al Partito democratico. “Matteo Renzi non farà correnti, male che vada restituisce la tessera del Pd. Che mi dice Bersani ascoltando tutto questo?”, chiede Andrea Scanzi che conduce il programma insieme a Luca Sommi. “Renzi fa il contrario di ...