F1 – L’ultima volta di Ricciardo in Red Bull | Daniel schietto | “niente di emozionante

Nebbia e pioggia a Torino : il sole manca da 16 giorni - L’ultima volta è successo 50 anni fa : A causa della fitta Nebbia e della leggera pioggia che sta colpendo Torino dopo il maltempo delle scorse settimane, sono 16 giorni che il sole manca dalla città piemontese, eguagliando un record registrato, per i mese autunnali, nel 1966. Disagi per i cittadini e incidenti stradali segnalati sui social network. E la situazione non migliorerà entro il weekend.Continua a leggere

Elettra Lamborghini per L’ultima volta sulle spiagge di MTV : Ultima attesissima puntata di EX ON THE BEACH ITALIA, mercoledì 14 novembre alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky canale 130). I single protagonisti del reality show di grande successo del brand, sono giunti alla fine della loro avventura sulle spiagge paradisiache della Thailandia. Come sempre, a raccontare le vicende dei protagonisti di EX ON THE BEACH ITALIA ci sarà la sexy e prorompente Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini è stata ...

Ufficiale L’ultima mossa per migliorare le foto dei Samsung Galaxy : svolta con VSCO : Proseguono senza sosta i lavori per migliorare i Samsung Galaxy. Non mi riferisco esclusivamente alle nuove produzioni, come abbiamo riscontrato pochi minuti fa con le ultimissime notizie relative al Samsung Galaxy S10 (per maggiori dettagli vi rimando all'apposito articolo), ma anche a quelli che sono già stati commercializzati. In occasione della recentissima Samsung Developer Convention, infatti, abbiamo ottenuto alcune interessanti ...

Ora Legale - sabato si cambia e forse sarà L’ultima volta : Tra sabato e domenica di questa settimana, cioè tra il 27/10 e il 28/10 alle 3.00 ci sarà lo spostamento indietro delle lancette di un’ora. Ritorniamo alla vecchia ora solare, quella più triste ed invernale che ci fa stare al buio già alle 17.00 e che sarebbe dovuta rimanere fino a marzo 2019, ma che forse quest’anno terremo ad oltranza anche per la “bella stagione”. Come già raccontato qualche mese fa “LA FINE ...

Arriva l’Ora Solare : è tempo di spostare le lancette - potrebbe essere L’ultima volta : Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 torna l’ora Solare che ci accompagnerà fino al 31 marzo del 2019: le lancette andranno spostate indietro di un’ora, dalle 03:00 alle 02:00, e gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole. Termina in tal modo, dopo 7 mesi, l’ora legale, la variazione convenzionale dell’orario ...

Alessandro Gassmann/ “Io in politica? Non credo - ma la Lega non può fare discorsi di razza - L’ultima volta…” : Alessandro Gassmann è impeganto a teatro, al cinema e in televisione, ma per questo non trascura la sua famiglia. Sabrina è la donna che gli è accanto da 25 anni: "Sono molto fortunato"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:36:00 GMT)

X Factor 2018 : L’ultima volta di Asia Argento è in Norvegia con Alioscia Bisceglia dei Casino Royale : Asia Argento - X Factor 2018 E’ tempo di Home Visit a X Factor 2018, ultimo step prima del live show. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento concludono la fase di selezione con la scelta definitiva dei 12 concorrenti di questa edizione. Per l’attrice sarà anche l’ultima volta alle prese con il talent di SkyUno: da giovedì prossimo, come è noto, al suo posto siederà Lodo Guenzi. X Factor 2018: Home Visit con ...

Albano felicemente single : “Sanremo? Infastidito dalL’ultima volta” : Sanremo: la sconfitta di Albano era studiata a tavolino Il cantante pugliese, Albano Carrisi parla ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1. Confessa che la sua sconfitta a Sanremo 2017 è stata studiata a tavolino, ne è certo. Albano partecipò con il brano Di rose e di spine, […] L'articolo Albano felicemente single: “Sanremo? Infastidito dall’ultima volta” proviene da Gossip e Tv.

Giusy Ventimiglia - 35enne scomparsa da Bagheria/ Uccisa dove fu avvistata L’ultima volta? (Chi l'ha visto) : Giusy Ventimiglia, 35enne scomparsa da Bagheria (Palermo) da quasi due anni: parla a Chi l'ha visto la testimone che l'ha vista per l'ultima volta. I timori del fratello.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Pd - Gene Gnocchi : “Calenda in piazza dopo 25 anni : L’ultima volta manifestò contro l’aumento di prezzo del caviale” : “Alla manifestazione del Pd c’erano tutti. Persino Calenda, che ha dichiarato di essere tornato in piazza dopo 25 anni. L’ultima volta aveva manifestato contro l’aumento di prezzo del caviale”. Così Gene Gnocchi, nella consueta copertina a DiMartedì, in onda su La7, ironizzando sulla partecipazione dell’ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, alla manifestazione del Partito democratico a ...

Tiger Woods ha vinto un torneo dopo 5 anni dalL’ultima volta : Il golfista Tiger Woods ha vinto il Tour Championship, la quarta e ultima gara dei PlayOffs della FedEx Cup, una competizione a cui partecipano soltanto i primi 125 giocatori in classifica al termine della stagione. Questa è l’80esima vittoria di The post Tiger Woods ha vinto un torneo dopo 5 anni dall’ultima volta appeared first on Il Post.

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Penso di aver vinto grazie alla scelta delle gomme - questa volta non ho aspettato L’ultima curva…” : Un fenomenale Marc Marquez ha conquistato la vittoria del Gran Premio d’Aragon 2018, quattordicesima gara della stagione, dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Il leader della classifica iridata ha adottato una strategia attendista nella prima metà di gara, rimanendo in scia a Dovizioso, per poi spingere al massimo nelle ultime tornate. Il nativo di Cervera allunga così a ...

Chiede di vedere il mare per L’ultima volta - l’ambulanza si ferma in spiaggia e apre il portellone : Ha chiesto di vedere il mare per l’ultima volta, e i volontari dell’ambulanza lo hanno accontentato. A esprimere il desiderio – evidentemente convinto di dover sfruttare l’ultima occasione – è stato un ottantottenne di Ivrea, durante un trasferimento dalla Toscana a casa sua nel Canavese per problemi di salute. L’equipaggio della Croce Rossa, dopo aver interpellato la famiglia, ha deciso di accontentare il ...