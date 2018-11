F1 | le pagelle del Mondiale di Leo Turrini

F1 - pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi, va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...

NAPOLI CHIEVO 0-0, pagelle- Finisce a reti inviolate la gara del San Paolo tra Napoli e Chievo Verona. La grande sorpresa di questa 13esima giornata è la mezza impresa dei clivensi di Di Carlo, alla prima dal suo ritorno a Verona, che a Napoli sanno soffrire, difendono bene e, alla fine, strappano un pareggio poco pronosticabile

Parma-Sassuolo 2-1 pagelle– Il derby numero 5 nella storia di Parma e Sassuolo finisce il tasca ai ducali. Gli uomini di De Zerbi ottengono un'importante vittoria in ottica salvezza, portando a casa 3 punti che avvicinano il Parma alla zona Europa League. Partita intensa, decisa interamente nel primo tempo. I padroni di casa si portano

Lazio-Milan pagelle- Tutto pronto per il big match della 13^ giornata tra Lazio e Milan. Calcio d'inizio alle ore 18:00, attesa un'ottima cornice di pubblico allo stadio Olimpico. Solito 3-5-1-1 per Simone Inzaghi, il quale si affiderà ad una linea a tre difensiva composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo ritorna Badelj dal

NAPOLI CHIEVO pagelle- Napoli pronto a concentrarsi anima e corpo sul match per riportare a -6 il distacco dalla Juventus. +9 il divario attuale imposto dai bianconeri dopo la vittoria per 2-0 nel match di ieri sera contro la SPAL. Ancelotti predica calma e si prepara a puntare dritto alla vittoria. Un solo obiettivo: vincere

Parma-Sassuolo pagelle- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida del Tardini tra Parma e Sassuolo. match delle 12:30 che si annuncia elettrico ed entusiasmante. Parma in campo con il solito 4-3-3. Sepe in porta, confermato Iacoponi sulla destra, mentre resta in ballottaggio la coppia Bastoni-Gobbi sull'out di destra. Centrocampo formato da Gagliolo, Barillà e

Sci alpino - Coppa del Mondo : le pagelle delle gare di Killington e Lake Louise. Federica Brignone - vittoria d’antologia. Innerhofer e Paris - che podi! : Oggi si sono disputati il gigante femminile di Killington e la discesa libera maschile di Lake Louise, gare valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri di punta e dei big in pista tra USA e Canada. Federica Brignone: 10. Oggi è semplicemente stata divina, ha pennellato una seconda manche da urlo e ha legittimamente vinto il gigante di Killington con l’autorevolezza della fuoriclasse. La ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

pagelle/ Inter-Frosinone : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 13giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Inter Frosinone: Fantacalcio, i voti della partita con i migliori e i peggiori a San Siro nella 13giornata della Serie A.

pagelle / Juventus Spal - 2-0 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PAGELLE Juventus Spal: Fantacalcio, i voti della partita con i migliori e i peggiori in campo nella 13giornata di Serie A.

Inter-Frosinone Pagelle – L'Inter ospita il Frosinone per la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno di tornare immediatamente alla vittoria dopo la clamorosa sconfitta in casa dell'Atalanta di due settimane fa. Sulla carta la differenza tecnica tra le due squadre è enorme: l'Inter è al terzo

Udinese-Roma Pagelle- Riparte il campionato e il sipario sulla Serie A si riapre alla Dacia Arena di Udine. I friulani, per la prima volta in questa stagione in zona retrocessione, ospitano una Roma che in campionato ancora deve capire che parte vuole avere: o una semplice comprimaria, o protagonista. I giallorossi devono infatti risollevarsi in classifica