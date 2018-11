F1 | la rivelazione di Verstappen | “alla fine non vedevo nulla | l’olio di Gasly mi ha

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Il pilota olandese ha parlato della sua prestazione in occasione del Gp di Abu Dhabi, svelando un piccolo retroscena Un terzo posto per chiudere al meglio una stagione in chiaro scuro, caratterizzata da alti e bassi che Maxspera di cancellare l’anno prossimo.photo4/LapresseIl pilota olandese è riuscito a superare Bottas nella classifica piloti finale, un risultato eccellente che gli permette di guardare al futuro con ottimismo. Il podio di Abu Dhabi rappresenta un buon modo per chiudere il 2018, un risultato che sarebbe potuto sfumare per via di un inconveniente arrivato nel finale: “c’era un po’ di olio e non ho capito bene cosa sia successo, avevo terminato le visiere a strappo e il casco era così sporco che mi sembrava di guidare in mezzo alla nebbia. È stato terribile, ho anche provato a pulire un po’ con il guanto ma ho persino peggiorato ...