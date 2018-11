F1 | il videomessaggio di Niki Lauda dopo l’operazione | “Risultati straordinari Tornerò

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 novembre 2018)torna a parlare per la prima voltail trapianto al polmone. Lo fa in un video messaggio pubblicato sui propri canali social. “Come sapete ho passato un momento molto difficile dal punto di vista della salute – ha esordito il presidente non escutivo della Mercedes -. Il sostegno che ho ricevuto da tutti voi è stato incredibile, sono uscito presto dal letto perché mi sono sentito a casa tra amici in una grande e forte famiglia. Per quanto riguarda i risultati quest’anno siamo riusciti a fare qualcosa dio: 5 Mondiali costruttori consecutivi, e ancora una volta il titolo iridato con Lewis (Hamilton, ndr) e Bottas che c’è sempre stato. Non avremmo potuto fare lavoro migliore.presto. Si parte, la pressione arriverà per la stesa volta”, ha concluso l’ex pilota.L'articolo F1, ildi...