F1 – Il ritiro di Raikkonen e la buona prestazione di Vettel ad Abu Dhabi | Arrivabene

F1 Abu Dhabi - ritiro Raikkonen : «Avrei voluto chiudere meglio - ringrazio tutti» : - ha detto Raikkonen ai microfoni di Sky Sport F1 - Avrei voluto concludere meglio questa gara, ma anche questo fa parte del nostro sport, purtroppo. Abbiamo tutti il ricordo bellissimo del ...

F1 – Addio con ritiro per Raikkonen - Kimi ai saluti : “con la Ferrari anche brutti momenti - ma sempre belli da vivere” : Kimi Raikkonen, dopo il ritiro dal Gp di Abu Dhabi, parla della sua esperienza appena conclusasi con la Ferrari: il pilota finlandese pronto a sbarcare in Alfa Romeo-Sauber Si è conclusa male l’avventura di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Nell’ultimo Gran Premio di stagione, ultima gara del finlandese in rosso, il pilota si è ritirato al settimo giro sul circuito di Abu Dhabi, perdendo ogni speranza di concludere la sua storia ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ritiro di Kimi Raikkonen nell'ultima in carriera in Ferrari. VIDEO : Il motore tradisce Kimi Raikkonen nella sua ultima gara in Formula 1 con la Ferrari . Il campione del mondo del 2007 si è fermato ad Abu Dhabi nel corso del settimo giro ed è tornato mestamente ai box ...

F1 - Finale amaro per Raikkonen : l'ultima gara con la Ferrari termina con un ritiro per Kimi [VIDEO] : Altro che festa! L'avventura di Raikkonen in Ferrari termina con un amarissimo ritiro al Gp di Abu Dhabi Non era questo il Finale che Kimi Raikkonen e tutti i suoi tifosi si sarebbero aspettati: il ...