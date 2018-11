F1 | gran premio di Abu Dhabi | Hamilton vince anche l’ultima gara | Vettel secondo Brutto

Lewis Hamilton ha vinto il gran premio di Abu Dhabi : Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina ed è l’ultimo del Mondiale 2018. Hamilton è arrivato davanti a Sebastian Vettel e Max Verstappen,

Formula 1 - gran premio di Abu Dhabi : come vederlo in TV o in streaming : È l'ultimo Gran Premio della stagione e si correrà alle 14.10 sul circuito di Yas Marina: le cose da sapere per seguirlo in diretta

F1 - niente gran premio di Abu Dhabi per Niki Lauda : Wolff e Marko svelano le sue condizioni di salute : Niki Lauda non è riuscito a volare ad Abu Dhabi per l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1, il suo rientro è rimandato al prossimo anno Il piano era quello di presentarsi ad Abu Dhabi per l’ultimo Gran Premio della stagione, Niki Lauda però non è riuscito a rispettarlo, dovendo rimanere in Austria per proseguire il percorso riabilitativo successivo al trapianto di polmone avvenuto lo scorso agosto. Photo4 / ...

F1 - ultimo gran premio per Fernando Alonso : il gesto della McLaren è… spettacolare [FOTO] : La McLaren ha deciso di celebrare l’ultima gara in Formula 1 di Alonso con una livrea particolare caratterizzata da una singolare livrea Il Gp di Abu Dhabi sarà l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1, vista la decisione dell’asturiano di chiudere la sua carriera nel circus al termine di questo Mondiale 2018. LaPresse/PA Essendo dunque un’occasione speciale, la McLaren ha deciso di celebrarla con un gesto davvero ...

Spaventoso incidente al gran premio : l'auto si impenna e si schianta contro le barriere : La pilota tedesca di 17 anni Sophia Floersch è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente. Il suo tweet dopo poche ore...

Andrea Dovizioso ha vinto il gran premio di Valencia - l’ultimo della MotoGP 2018 : Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia, l’ultimo del Motomondiale 2018, corso domenica pomeriggio sul circuito Ricardo Tomo. La gara era stata divisa in due a causa della pioggia, che aveva costretto i giudici

Il gran premio di Valencia di MotoGP è stato sospeso per pioggia : Il Gran Premio di Valencia di MotoGP — l’ultimo del Motomondiale — è stato sospeso al quattordicesimo dei ventisette giri previsti a causa della pioggia che ha reso troppo pericolosa la continuazione della gara. Il Gran Premio è stato sospeso

Il gran premio di Valencia di MotoGP in diretta TV e in streaming : Il campione del mondo Marc Marquez è caduto nel corso delle qualifiche infortunandosi una spalla: correrà ugualmente e partirà dalla quinta posizione. Valentino Rossi è sedicesimo.

F.3 World Cup : LIVE il 65° gran premio di Macao : La Formula 3 scalda i motori ed è pronta a regalare spettacolo. A Macao, in Cina, va in scena il Gran Premio. Orario di inizio 8.30 italiane , 15.30 locali, : 15 giri di adrenalina e colpi di scena ...