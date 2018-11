F1 | GP Abu Dhabi 2018 | il giusto tributo di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel a Fernando

Formula 1 - GP Abu Dhabi. L'ultimo Gran Premio tra saluti e promesse : è già 2019 : Hamilton instancabile Il cinque volte campione del mondo ha chiuso in bellezza una stagione pazzesca con l'undicesima vittoria, la 51dell'era turbo-hybrid. Difficile pensare che possa ancora ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo la gara : 'Hamilton ha meritato - io ci riproverò'. Kimi : 'Grato alla Ferrari' : Avrei voluto chiudere meglio, ma questo fa parte del nostro sport a volte. Abbiamo il bel ricordo del titolo piloti vinto e dei 2 Mondiali Costruttori, questo rimarrà per sempre. Ho sempre avuto un ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton dopo la gara : 'Vettel è stato fantastico - c'era tanta pressione' : Non avremmo vinto questo campionato senza di loro e il campionato non sarebbe lo stesso senza i nostri fan, loro che viaggiano per tutto il mondo e vengono a vedere le nostre gare".

Abu Dhabi : una sola sosta per quasi tutti i piloti : Dopo essere partito dalla pole position, ad Abu Dhabi Lewis Hamilton ha vinto l’ultima gara della stagione 2018 grazie a una strategia a una sosta ultrasoft-supersoft, nel giorno del rinnovo del contratto che lega Pirelli a Formula 1 fino al 2023. Hamilton si è fermato per il suo unico pit stop durante il regime di […] L'articolo Abu Dhabi: una sola sosta per quasi tutti i piloti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

GP Abu Dhabi - Alonso : 'Sarò sempre grato alla F1' : Incassati i complimenti dei due avversari e ringraziato per l'omaggio spontaneo che l'ha colto di sorpresa, per Alonso è poi arrivato il momento più difficile , quello dei saluti al suo mondo: 'E' ...

Gp Abu Dhabi - Vettel : 'Hamilton merita di essere campione' : Roma, 25 nov., askanews, - 'Lewis è il campione e merita di essere il campione'. Sebastian Vettel rende omaggio a Hamilton per il titolo conquistato quest'anno. 'E' stata un'annata difficile, ma ci ho ...

F1 – Vettel lungimirante ad Abu Dhabi - Seb riflette su un potenziale ‘pericolo’ : “Verstappen nel 2019 sarà competitivo” : Sebastian Vettel protagonista dell’ultima conferenza stampa di stagione: il pilota della Ferrari parla di Max Verstappen Il campionato di F1 termina com’è giusto che sia e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul circuito di Yas ...

F1 2018 " Hamilton re di Abu Dhabi : ... Red Bull, + 15,4 s 5 Valtteri Bottas , Mercedes, + 48,0 s Le classifiche finali del Mondiale F1 2018 Classifica Mondiale Piloti 1 LEWIS Hamilton , MERCEDES, 408 PUNTI , CAMPIONE DEL MONDO, 2 ...

F1 Abu Dhabi - Vettel : «Ho dato tutto fino all'ultimo giro» : Sebastian Vettel ha commentato così il Gp di Abu Dhabi, terminato al secondo posto alle spalle della Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. TORNEREMO PIU' FORTI - 'E' stata una stagione ...

F1 – ll backstage del Gp di Abu Dhabi nelle storie Instagram di Hamilton : Lewis riprende la grande festa post gara [VIDEO] : Spettacolo ad Abu Dhabi per l’ultima gara di stagione: Lewis Hamilton riprende il dietro le quinte del podio, il video è social Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul circuito di Yas ...

F1 – Dall’orgoglio per Kimi al messaggio per la Ferrari : Minttu Raikkonen dolcissima ad Abu Dhabi [FOTO] : Una domenica ricca di emozioni: l’orgoglio di Minttu Raikkonen dopo l’ultima gara in rosso del marito Kimi. Un ringraziamento speciale anche alla Ferrari Un ultimo gp in rosso amarissimo per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese è stato costretto al ritiro sul circuito di Yas Marina alla sua ultima gara con la Ferrari. Nonostante ciò, Raikkonen può festeggiare al termine del Gp di Abu Dhabi per un positivo terzo posto mondiale, ...

Gp Abu Dhabi - Hamilton : 'Vettel nel 2019 sarà più forte' : Roma, 25 nov., askanews, - Onore ad Alonso, che smette, ed a Vettelche nel 2019 sarà più forte. Lewis Hamilton si congeda dal campionato di Formula1 2018 rendendo onore agli avversari. 'Quando sono ...

Gran finale ad Abu Dhabi con Hamilton - Vettel e Verstappen : L’ultima gara del 2018 a immagine del Campionato, con Lewis Hamilton dominatore di Abu Dhabi seguito sul traguardo da Sebastian Vettel e Max Verstappen. Per il campione è l’11° vittoria della stagione, la quarta qui a Yas Marina e la 73° in carriera. Dopo l’11° pole di ieri, Hamilton è scattato davanti a tutti e […] L'articolo Gran finale ad Abu Dhabi con Hamilton, Vettel e Verstappen sembra essere il primo su ...

F1 Abu Dhabi - l'addio di Alonso : Hamilton e Vettel «Ci mancherà» : ... al traguardo hanno invitato Alonso a unirsi a loro per salutare il pubblico di Yas Marina, omaggiando la carriera del due volte campione del mondo, acclamato da tutti i presenti e dai tifosi sugli ...