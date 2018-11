F1 – Dall’orgoglio per Kimi al messaggio per la Ferrari | Minttu Raikkonen dolcissima ad

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Una domenica ricca di emozioni: l’orgoglio didopo l’ultima gara in rosso del marito. Un ringraziamento speciale anche allaUn ultimo gp in rosso amarissimo per: il pilota finlandese è stato costretto al ritiro sul circuito di Yas Marina alla sua ultima gara con la. Nonostante ciò,può festeggiare al termine del Gp di Abu Dhabi per un positivo terzo posto mondiale, conquistato anche grazie alla complicità del suo compagno di squadra Sebastian Vettel, che si è lasciato alle spalle il pericolo numero 1, Max Verstappen, nella gara di oggi a Yas Marina.E’ tempo dunque di festeggiare in casa Rakkonen e non può che essere orgogliosa di suo marito la bella: “il mio eroe“, ha scritto in una Storia Instagram pubblicando una foto durante un brindisi. La moglie diha poi ...