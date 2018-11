F1 | Bottas cancella un 2019 avaro di soddisfazioni | “è stato un anno mentalmente duro | ho

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Il pilota finlandese ha commentato il quinto posto ottenuto ad Abu Dhabi, soffermandosi poi sulle difficoltà affrontate in questa stagione Un quinto posto che lascia l’amaro in bocca, così come l’intera stagione, trascorsa all’ombra di Lewis Hamilton. Valtterinon ricorderà con il sorriso quest’annata dal punto di vista personale, visto l’11-0 nel computo delle vittorie e l’11-2 in quello delle pole: un bottino magrissimo, che segna la differenza tra il finlandese e il compagno di squadra.Interrogato nel post gara di Abu Dhabi,non ha nascosto la propria amarezza: “ho avuto un bloccaggio in Curva 5, e poi in Curva 8 e Max mi si è avvicinato. Non so perché sinceramente abbia avuto quei quai alla vettura, ma il team mi ha avvertito che avevamo un problema. Non sapevo a cosa si stessero riferendo, poi mi sono toccato con ...