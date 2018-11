F1 – Addio con ritiro per Raikkonen | Kimi ai saluti | “con la Ferrari anche brutti

Fedez lascia X Factor e dice Addio alla tv : “Voglio concentrarmi solo sulla mia musica” : “Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica”. Cogliendo tutti di sorpresa, Fedez ha annunciato il suo addio al mondo della televisione e, quindi, anche a X Factor. Questa sarà per lui l’ultima volta da giudice del famoso talent show di Sky. L’occasione per la “rivelazione” è il lancio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines“, in uscita il prossimo 25 ...

NBA - il caso Markelle Fultz si tinge di giallo. E si va verso l'Addio con Philadelphia : Una storia incredibile, che va verso un epilogo con ogni probabilità triste, invece che lieto. Un anno e mezzo dopo essere stato scelto dai Philadelphia 76ers con la prima chiamata assoluta al Draft ...

Brexit - c’è l’accordo : ora davvero UK e UE si dicono Addio : Via libera all'accordo sulla Brexit nel vertice straordinario dell'Unione Europea. Juncker amaro: "È una tragedia perché un grande paese lascia la UE, ma questo accordo è il migliore possibile". May scrive ai concittadini delusi dai termini dell'accordo: "È nell'interesse della nostra nazione firmare queste condizioni".Continua a leggere

F1 – Rosberg non fa sconti : “Addio Alonso? La verità è che nessuno lo vuole! Differenze Hamilton-Vettel? Quanti errori…” : Al termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, Nico Rosberg, ospite a Paddock Live, ha espresso il suo parere, senza peli sulla lingua, in merito all’addio di Alonso e al dualismo Hamilton-Vettel in stagione Sono da poche terminate le ultime qualifiche della stagione con la Mercedes a farla ancora da padrone. In poleposition Lewis Hamilton, davvero troppo veloce per gli avversari. Subito dietro Valterri Bottas. Sono anche le ultime ...

Sorrentino contro Ventura : 'Aveva idee opposte alle nostre - il suo Addio ha dato fastidio anche a me' : ... ma il portiere e capitano del Chievo Stefano Sorrentino è voluto tornare sul recente passato nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport : 'Di problematico c'è stato solo l'addio col mister, ...

Il video con cui Elena Fanchini dà l'Addio allo sci dopo la rottura del perone : Ha sconfitto un tumore e vinto la sua sfida più grande. Ma ieri, fiaccata nel morale dall'improvviso infortunio, la rottura del perone, patito al rientro con la nazionale, Elena Fanchini in un video ha annunciato in lacrime l'addio allo sci. Elena ha affidato ad Instagram il messaggio dell'addio. Pochi minuti in cui, con le lacrime, ha fatto capire ai fans che l'incidente patito negli Stati Uniti durante gli ...

Altro che Addio : Praet non lascia la Sampdoria e rinnova il contratto : Sampdoria, Praet non dovrebbe muoversi da Genova nonostante la corte serrata di diversi club, il calciatore belga è pronto al rinnovo La Sampdoria ed il suo gioiellino Praet sono ad un passo dall’accordo per il rinnovo del contratto. Il centrocampista belga è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane, ma secondo le ultime indiscrezioni circolate, il giovane calciatore avrebbe scelto di non tentare il salto in una big al ...

Fernando Alonso Addio alla Formula 1/ "Con la Ferrari la mia vittoria più bella - magari torno fra un anno…" - IlSussidiario.net : Fernando Alonso addio alla Formula 1: "Con la Ferrari la mia vittoria più bella, magari torno fra un anno…". Ultima gara per il pilota spagnolo

Addio seconda punta - Insigne è il sottopunta del Napoli : Le “nuove” due punte Il 4-4-2 elastico di Carlo Ancelotti ha portato a un cambiamento tattico sostanziale per il Napoli. La squadra azzurra è stata trasformata rispetto all’ultimo triennio, non tanto per i principi di base o il modo di giocare il pallone quanto per la diversa occupazione degli spazi di gioco. In fase difensiva, ci sono quattro elementi a garantire copertura; per quella offensiva, altri quattro occupano il campo in ampiezza ...