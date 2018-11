F1 Abu Dhabi | l' addio di Alonso | Hamilton e Vettel «Ci mancherà»

Alonso - saluta la Formula 1 : giro d'onore ad Abu Dhabi con Hamilton e Vettel. VIDEO : ... hanno invitato il driver di Oviedo a unirsi a loro per salutare il pubblico di Yas Marina, un omaggio alla carriera del due volte campione del mondo applaudito anche dagli spalti. Il giro d'onore ...

F1 – Strategia sbagliata per Leclerc ad Abu Dhabi - Charles non si nasconde : “sono un po’ arrabbiato - ma ringrazio il team” : Charles Leclerc non nasconde un pizzico di rabbia al termine del Gp di Abu Dhabi, a causa di un errore di Strategia commesso dal team: le parole del monegasco dopo la gara di Yas Marina Gara ricca di emozioni e spettacolo oggi sul circuito di Yas Marina: Lewis Hamilton ha chiuso la stagione 2018 di F1 con la vittoria al Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen. Applausi anche per Charles Leclerc, settimo ...

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi, va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...

F1 – Ritiro Alonso - l’emozionante gesto di Hamilton e Vettel ad Abu Dhabi : i tre campioni sfilano fino al traguardo [VIDEO] : Fernando Alonso accompagnato al traguardo da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel: l’ultimo Gp in F1 della carriera del pilota spagnolo si conclude con un’emozionante parata Emozioni a fior di pelle alla fine dell’ultimo Gran Premio di stagione. L’addio di Fernando Alonso alla Formula Uno ha fatto emozionare tanti tifosi, che si sono lasciati scappare qualche lacrimuccia nel momento in cui la monoposto del campione ...

Lewis Hamilton vince anche a Abu Dhabi. Per Raikkonen amara gara d'addio alla Ferrari : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi , ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il britannico, con già in tasca il titolo di campione del mondo, scattato dalla pole, ha preceduto sul podio la Ferrari di Sebastian Vettel . Terzo Max Verstappen su Red Bull. Kimi Raikkonen, all'ultima gara con la Ferrari, si è ritirato nel corso del ...

F1 – Podio sexy ad Abu Dhabi : Lewis Hamilton si mette… a nudo per i festeggiamenti finali : Festeggiamento sexy per Lewis Hamilton sul Podio del Gp di Abu Dhabi: il campione del mondo mostra… la schiena a Yas Marina Si è conclusa con un Gp spettacolare la stagione 2018 di F1: Lewis Hamilton ha trionfato sul circuito di Yas Marina, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen. Un finale di stagione emozionante, col campione del mondo ed il vicecampione che hanno accompagnato Fernando Alonso verso una commovente ...

F1 Abu Dhabi - Hamilton : "Un onore lottare con Vettel" : Strette di mano e sorrisi tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel subito dopo la conclusione dell'ultimo GP della stagione, vinto dal britannico che già da due gare correva da campione del mondo: "È stato un onore e un privilegio lottare contro Seb", ha detto Hamilton, "Lui è il campione e se l'è meritato, ma noi torneremo più forti nel 2019 e ci riproveremo", ha ribattuto Vettel.

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Sebastian Vettel : “Chiudo una stagione complicata - ma ho dato tutto” - Kimi Raikkonen : “Grazie a tutti per questi anni meravigliosi” : Si è chiuso ufficialmente il Mondiale 2018 di Formula Uno, con un GP di Abu Dhabi dai due volti in casa Ferrari. Da un lato Sebastian Vettel termina la gara nella piazza d’onore, a pochi secondi da un impeccabile Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen, all’ultima uscita con la scuderia di Maranello, vede ammutolirsi la sua vettura dopo pochi chilometri e chiude anzitempo la sua domenica. Per Sebastian Vettel, le canoniche interviste ...

F1 – Hamilton trionfa ad Abu Dhabi - Vettel fa gioco di squadra : la classifica piloti finale : Lewis Hamilton corona il titolo di campione del mondo con la vittoria ad Abu Dhabi, Vettel difende il terzo posto di Raikkonen dopo il ritiro di Yas Marina: la classifica piloti finale della stagione 2018 di F1 E’ terminata la stagione 2018 di F1: Lewis Hamilton si è aggiudicato l’ultima vittoria dell’anno, sbaragliando la concorrenza sul circuito di Yas Marina. Una gara ricca di emozioni oggi ad Abu Dhabi, con ...

Nel Gp notturno di Abu Dhabi l'addio di Alonso alla Formula 1 : Hamilton conquista l'undicesima vittoria ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula 1...

F.1 - GP di Abu Dhabi - Vince Hamilton davanti a Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi, ventunesima e ultima gara della stagione. Il cinque volte campione del mondo della Mercedes ha ottenuto l'undicesima vittoria stagionale, eguagliando il record che aveva segnato nel 2014. Sul podio dello Yas Marina Circuit salgono anche Sebastian Vettel e Max Verstappen.Brutto incidente al via. Nel corso del primo giro, la bagarre si è accesa tra Hulkenberg e Grosjean: i due ...