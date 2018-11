F1 2018 Hamilton re di Abu Dhabi

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi, va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton conclude con 88 punti di vantaggio su Vettel. Raikkonen terzo : L’undicesimo successo stagionale ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, consente a Lewis Hamilton di chiudere in bellezza questo campionato del mondo di F1 e confermandosi dominatore dell’annata, a quota 408 punti, 88 in più del suo rivale Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, con il secondo posto della gara odierna, conclude in senso positivo un’annata nella quale i momenti difficili non sono mancati. Da notare anche ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Lewis Hamilton chiude in bellezza e vince davanti a Vettel e Verstappen - out Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si accontenta mai e vince anche il Gran Premio di Abu Dhabi 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, quindi, chiude la sua annata con un ennesimo successo nella sua migliore stagione della carriera, vincendo in scioltezza la gara di Yas Marina (la 73esima in assoluto) sfruttando la pole position e una strategia azzeccata. L’inglese taglia il traguardo con un margine di 4.7 secondi su Sebastian ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton vuol chiudere in bellezza - serve l’impresa alla Ferrari : Sta per calare il sipario su questo Mondiale 2018 di Formula Uno. Nello splendido scenario di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, il Circus si esibirà per l’ultimo spettacolo. In chiave iridata, non vi è nulla di importante in ballo: Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già chiuso i giochi. Tuttavia la corsa è ambita perchè conquistarla può essere significativo per molti aspetti. Hamilton e le Frecce d’Argento vogliono chiudere in ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton vola con le Hypersoft e precede Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Verstappen 4° a mezzo secondo : Ultima sessione di prove libere della stagione che va appannaggio del cinque volte campione iridato Lewis Hamilton (Mercedes), che si candida al ruolo di favorito assoluto in vista delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il turno si è disputato in condizioni atmosferiche ideali, con una temperatura abbastanza alta che ha messo però in crisi gli pneumatici morbidi di diversi team di seconda fascia. Nel primo run Ferrari e Mercedes ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 2. Valtteri Bottas precede di un soffio le Red Bull - quindi Hamilton e le Ferrari : Valtteri Bottas (Mercedes) è risultato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il finlandese, vincitore a Yas Marina un anno fa, ha bruciato gli avversari con il tempo di 1:37.236 con gomme Hypersoft, precedendo di un soffio i rivali. Al secondo posto, infatti, si è piazzato Max Verstappen (Red Bull) ad appena 44 millesimi, dopo essere stato il più veloce nella prima sessione di prove ...

F1 – Vettel favorito su Hamilton al Gp di Abu Dhabi : le quote per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 : Ferrari contro il Tabù Abu Dhabi: stavolta Vettel è favorito su Hamilton. La Rossa non ha mai centrato il successo sul circuito di Yas Marina, ma nelle scommesse sul vincente è avanti il tedesco – Raikkonen all’ultima gara con la scuderia di Maranello: il guizzo pagherebbe 8,00 Tre vittorie a testa per Lewis Hamilton e Sebastian Vettel nel Gp di Abu Dhabi. Il tedesco, però, non ne ha mai ottenuta una a bordo della Ferrari, che ...

Lewis Hamilton - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Voglio chiudere l’anno in bellezza. Alonso? Mancherà a tutti…” : Lewis Hamilton per una volta ha avuto poco spazio nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Tutti gli occhi erano puntati su Fernando Alonso, alla sua ultima gara in F1. Il campione del mondo in carica ha avuto modo di essere interpellato proprio a riguardo del suo ex compagno di scuderia in McLaren (il turbolento 2007) sul quale ha, ovviamente, speso parole importanti. ...

F1 – Il campionato 2018 e l’addio di Alonso - Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi : “se Fernando mancherà? Credo di si” : Le parole di Lewis Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi: il britannico della Mercedes commenta il campionato 2018 e l’addio di Alonso alla F1 Reduce dalla vittoria di due settimane fa in Brasile, Lewis Hamilton arriva motivato all’ultimo Gp della stagione 2018. Certo di aver conquistato il suo quinto titolo mondiale ormai da circa un mese, il britannico della Mercedes mette in alto ad un’immaginaria classifica il ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton vuol chiudere in bellezza - Vettel per sfatare il tabù e Verstappen mina vagante : Il Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai agli sgoccioli. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, tra luci sfavillanti e attrazioni fuori dal comune, il Circus delle quattro ruote è pronto per mettersi in mostra nell’ultimo atto. I giudizi sono stati già emessi: Lewis Hamilton e la Mercedes sono campioni del mondo. In questo round non conteranno, dunque, i punti ma la soddisfazione di far proprio il GP di chiusura e guadagnare autostima in ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton ha vinto nonostante lo scarico rotto! : Ha del clamoroso quanto accaduto in Brasile, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Secondo quanto rivela it.motorsport.com, la Mercedes di Lewis Hamilton, vittoriosa sul tracciato di Interlagos, ha accusato un problema alla power unit, relativamente allo scarico che aveva provocato un aumento delle temperature considerevole e con il rischio concreto che il sei cilindri turbo potesse avere un danno piuttosto grave. Una ...

F1 - GP Brasile 2018 : Hamilton bravo e fortunato - Verstappen classe e amarezza - passo indietro per la Ferrari : E così anche il penultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018 è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Interlagos (Brasile) sono diversi gli episodi significativi che hanno avuto dei riflessi importanti circa l’esito della corsa domenicale e il riscontro finale della classifica iridata dei costruttori. Hamilton bravo E fortunato – Partiamo da lui, dal cinque volte campione del mondo a bordo della sua ...

