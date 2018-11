Expo 2020 a Dubai | 2025 ad Osaka

Due anni a Expo 2020 Dubai : Inizia oggi la settimana che segna i due anni dall’apertura di Expo 2020 Dubai , la prima esposizione universale che si svolge in un Paese arabo, cinque anni dopo l’ Expo di Milano del 2015. Nei prossimi giorni numerosi sono gli eventi e le iniziative che in tutta Italia saranno dedicate a promuovere e a valorizzare i temi della partecipazione italiana all’ Expo del 2020 . Si comincia oggi all’Università’ degli Studi di ...

Due anni a Expo 2020 Dubai - iniziative a Roma per promuovere partecipazione italiana : Eventi pubblici, mostre d'arte, conferenze scientifiche e culturali, festival, spettacoli, e molto altro ancora, delineeranno il percorso dell'Italia in movimento verso EXPO 2020 Dubai per generare ...

Human Legacy - da Expo 2015 a Dubai 2020 : l’esperienza dei grandi eventi urbani al centro di un incontro a Milano : L’Università di Milano-Bicocca ospita il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’iniziativa “Human Legacy – l’esperienza dei grandi eventi urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020”, un’analisi del lascito culturale della passata esposizione che si proietta verso il futuro ed Expo Dubai 2020. L’incontro si svolgerà mercoledì 3 ottobre alle 18 nella torre dell’Ateneo milanese in viale Sarca, 230, all’incrocio con via Chiese. Per l’occasione ...