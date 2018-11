Ex operaio a Le Iene | Lavoro nero nell' azienda del padre di Di Maio

Un operaio a Le Iene : "Ho lavorato in nero per il padre di Di Maio" - il vicepremier : "Verificherò" : Un operaio di Pomigliano d'Arco ha detto a Le Iene di aver lavorato per due anni in nero nell'azienda di Antonio Di Maio, il padre del vicepremier. Dal canto suo il ministro pentastellato ha risposto: "Tra il 2009 e il 2010 non ero socio. A me questa cosa non risulta ma il fatto è grave, verificherò". Salvatore Pizzo, questo il nome dell'autore della segnalazione, ha dichiarato che una volta si era infortunato a un dito il padre di ...