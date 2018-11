Blastingnews

: Ex Inter, dramma Rafinha: rottura del legamento crociato del ginocchio e stagione finita - ArmandoAreniell : Ex Inter, dramma Rafinha: rottura del legamento crociato del ginocchio e stagione finita - RobertoConte201 : RT @FcInter1908it: Dramma Rafinha, il messaggio di tutti i tifosi dell'Inter per l'ex più amato - -

(Di domenica 25 novembre 2018) Uno dei giocatori che avrebbe potuto infiammare la prossima sessione di calciomercato è sicuramente il fantasista brasiliano del Barcellona,Alcantara. Il giocatore avrebbe voluto tornare in Italia dopo la sua esperienza all'lo scorso anno, e su di lui c'erano sia i nerazzurri che la Roma, con il direttore sportivo Monchi che aveva avviato i contatti con i blaugrana. Trattativa che, però, non andrà in porto visto che il brasiliano si è infortunato nuovamente al, come comunicato dal club spagnolo attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter:con largo anticipo visto che il calciatore sarà costretto all'vento chirurgico. Un incubo senza fine per, che lo scorso anno arrivò in prestito all'dopo un anno di inattività sempre per un infortunio al. A Milano, però, è riuscito a tornare sui livelli che lo avevano portato ad ...