Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa col nuovo singolo Vita ce n’è nel ricordo dell’amico

Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 25 novembre 2018 Il prime time della domenica sera è sempre nelle mani di Fabio Fazio, che con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, accoglie nuovi ospiti e solite rubriche nella nona puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, che seguiremo live dalle 20.35

Eros RAMAZZOTTI/ Video - 'Più bella cosa' non era per Michelle Hunziker - Che tempo che fa - - IlSussidiario.net : EROS RAMAZZOTTI è il super ospite musicale di Che tempo che fa, il programma di successo di Raiuno: il cantante presenterà 'Vita ce n'è'

Aurora Ramazzotti - dedica romantica al suo Goffredo (ma entra in gioco papà Eros) : La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato una romantica foto con il fidanzato al Wonderland Winter...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...

Eros Ramazzotti rivela : ‘Più bella cosa non era dedicata a Michelle Hunziker’ : Nella vita ci sono certezze destinate a crollare prima o poi. È il caso, ad esempio, del fatto che Michelle Hunziker fosse la musa di Più bella cosa, singolo di successo di Eros Ramazzotti datato 1996 estratto dall’album Dove c’è musica, lo stesso che contiene la hit L’Aurora. E invece no. “Quella canzone lì non era dedicata a Michelle, l’ho scritta nel 1995. Sono notizie che partono e non si fermano più. Ma era ...

Michelle Hunziker - quel segreto svelato solo ora da Eros Ramazzotti. Tutti spiazzati : Si è parlato molto spesso di Michelle Hunziker ultimamente, soprattutto del famoso quarto figlio (il terzo dal marito Tomaso Trussardi) che ormai da anni domina le pagine della cronaca rosa. Con una novità, però, rispetto alle solite voci sulla nuova gravidanza. Perché stavolta la conduttrice e showgirl svizzera ha ammesso che vorrebbe tanto allargare la famiglia. Col marito vorrebbe dare un fratellino o una sorellina a Sole e Celeste, ma non ...

'Più bella cosa? Non era per Michelle Hunziker ma...' - Eros Ramazzotti e il retroscena sulla canzone : Esce oggi venerdì 23 novembre il nuovo album di Eros Ramazzotti 'Vita ce n'è' dedicato all'amico Pino Daniele. In un'intervista rilasciata al Messaggero Eros...

Eros Ramazzotti : «Sono pronto per un nuovo inizio - una sfida con me stesso e con il tempo» : Esce il 23 novembre Vita Ce N’è, il nuovo album di Eros Ramazzotti, quattordici nuove canzoni, in lingua italiana e spagnola. L’album in uscita in 100 paesi del mondo, è dedicato all’amico fraterno, l’artista con cui Eros ha condiviso momenti di vita personali e tantissime emozioni, Pino Daniele, ed è stato anticipato dall’omonimo singolo, che in poco più di un mese si è imposto ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane e ...

Eros Ramazzotti ci ha raccontato come sono nati i duetti presenti nel nuovo album “Vita ce n’è” : Guarda la nostra video intervista The post Eros Ramazzotti ci ha raccontato come sono nati i duetti presenti nel nuovo album “Vita ce n’è” appeared first on News Mtv Italia.

Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n’è : “Vorrei poter cambiare la musica” : Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n'è è rivolto a tutti coloro che vogliano cogliere i benefici di un cambio di rotta, in qualsiasi campo. La sua sfida è ancora quella di voler cambiare la musica, che oggi più che mai non gode del tempo che meriterebbe, ma è anche quella di ritrovarsi dopo un periodo di transizione nel quale si è compreso che niente può rimanere fermo ma deve seguire l'onda del cambiamento. ...

Il 23 novembre Eros Ramazzotti pubblica “Vita ce n’è” e nel 2019 sarà in tour nei 5 continenti : Milano. «Sono felice per il successo nel mondo degli altri colleghi. Quando posso sostengo tutti: Elisa me la sono portata

Eros Ramazzotti : 'I nuovi cantanti? Mi piace Ghali che la periferia l'ha vissuta davvero' : Dolce e Gabbana: in Cina parte il boicottaggio, la polemica continua - GUARDA Dopo 35 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti nel mondo, a 55 anni d'età, Eros Ramazzotti torna con un nuovo ...

Musica - Eros Ramazzotti riparte da 'Vita ce n'è' : LaPresse, - Vita ce n'è. E amore ce n'è. Eros Ramazzotti riparte così, con il quindicesimo album in studio , in uscita venerdì 23 novembre, , che rappresenta per...

Eros Ramazzotti - «Vita ce n'è» : un ritorno pieno di amore - : L'amore torna ad essere il tema centrale per Eros Ramazzotti , che presenta « Vita ce n'è », il nuovo disco in uscita il 23 novembre per Polydor in 100 Paesi al mondo , in lingua italiana e spagnola, . Si tratta del quindicesimo album in studio, e il messaggio del cantautore è chiaro: «Positività: l'amore è il centro di tutto l'ottimismo in cui si può ancora ...