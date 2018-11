Ernia | cori sessisti alla sua DJ | lui replica ' Subumani' | ma dal web accuse ai napoletani

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Ieri sera, presso il 'Viper Theatre' di Firenze,e Luché si sono esibiti sullo stesso palco. Il giovane rapper milanese ex 'Tropue D'Elite' – il gruppo in cui ha militato per anni anche Ghali – ha eseguito il suo live in apertura del collega napoletano. Stando però a quanto raccontato da numerosi testimoni e confermato da alcuni post di, che il rapper ha diffuso sia via Twitter che tramite Instagram, non appena la sua deejay è salita sul palco buona parte degli spettatori avrebbe fatto partire una serie didedicati quest'ultima.Canti per certi versi di apprezzamento, ma non per le sue doti ai piatti: la giovane sarebbe stata infatti diventata protagonista di una lunga serie dei più classicida stadio a sfondo sessuale. 'Da stadio' nel vero senso della parola, perché i vari ollellèollallà – sempre stando al racconto di numerosi testimoni che in queste ore stanno ...