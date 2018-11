Dubbi di Calenda sulle tessere per il reddito di cittadinanza | ' Di Maio ha mentito'

Blastingnews

: RT @AlfonsoSolimeo: Calenda che sostiene #Minniti. Davvero avete ancora dubbi sulla natura del #PD? #assembleaPD - patricelumumb19 : RT @AlfonsoSolimeo: Calenda che sostiene #Minniti. Davvero avete ancora dubbi sulla natura del #PD? #assembleaPD - soteros1 : RT @hardcorejudas: Per me si chiude e completa un cerchio. Non avevo dubbi neanche su Calenda. A corredo la dirigente del pdnetwork che da… - AlfonsoSolimeo : Calenda che sostiene #Minniti. Davvero avete ancora dubbi sulla natura del #PD? #assembleaPD -

(Di domenica 25 novembre 2018) Giovedì sera, nel corso di un'intervista a Piazzapulita (La7), il vicepremier Luigi Diha annunciato di ''aver dato mandato di stampare 5-6 milioni diper ildi''. Gli enti che collaborano all'attuazione della misura, però, fanno sorgere diversicirca l'affermazione del leader pentastellato. Per questo motivo, l'ex ministro Carloha attaccato Di, sostenendo che abbiae che dovrebbe dimettersi.Il 'giallo' delleIl Corriere della Sera, in un articolo, spiega di aver consultato gli istituti coinvolti nell'erogazione dele mette in discussione il fatto che lepossano già essere in fase di stampa. Inps, Poste Italiane e banche, infatti, sostengono che i loro tecnici stanno lavorando sulla misura e che al momento non esiste una direttiva ufficiale e condivisa. La discussione, quindi, è ancora aperta e pare ...