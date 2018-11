DROGA | PRIMA DOSE A 11 ANNI Mi faccio | il grido che tradisce l' abbandono

Desirée - sedici anni e una morte terribile : "Prima la DROGA - poi la violenza" : Le dichiarazioni di un immigrato senegalese, raccolte da Tg1. E lo scenario della scomparsa della 16enne di Cisterna Latina, Desirée Mariottini, si precisa e diventa terribile. Queste le parole del ...

"Desirée prima di morire è stata DROGAta e violentata. Accanto a lei una ragazza piangeva e gridava" : Potrebbe essere stata drogata e poi violentata Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nello stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma. A sostenere questa ipotesi, in esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, è un uomo che afferma di essere testimone oculare e che ha fornito la propria deposizione anche alla Polizia."Io sono del Senegal. Io c'ero quella sera, dopo che ...

Giovanardi non si scusa con la famiglia Cucchi : "Le perizie dicono che prima causa di morte è stata la DROGA" : "Non devo chiedere scusa alla famiglia Cucchi, perchè dovrei farlo?". Ospite della trasmissione di Radio24 "La zanzara", l'ex ministro ed ex parlamentare Carlo Giovanardi difende la sua posizione riguardo al caso Cucchi anche dopo le clamorose rivelazioni di oggi."Di cosa devo chiedere scusa - dice Giovanardi - non mi vergogno di nulla, le perizie hanno sempre escluso morte per percosse, prendetevela con loro". L'ex ministro, secondo il ...

Roma : DROGA nel contatore - arrestati due pusher a Primavalle : Roma – Da diversi mesi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno lavorato per il contrasto al traffico di stupefacenti nel comprensorio dei lotti di via Federico Borromeo, nei pressi di un’area adibita a giochi per bambini. Ad inizio mese, constatando la recrudescenza dell’attivita’ di spaccio di cocaina e crack nell’area ludica, i poliziotti hanno messo in atto un servizio di osservazione ...