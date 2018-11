Dopo Bologna anche Treviso | nuova sconfitta per la Poderosa

Dopo Milano Starbucks apre anche a Roma e a Bologna : Il caffè americano si potrà prendere da Starbucks anche a Bologna. Dopo le aperture a Milano, le caffetterie tanto amate

Starbucks alla conquista dell’Italia : apre a Firenze - Bologna - Venezia e Torino Dopo Milano : Dove aprirà Starbucks in Italia? Il colosso americano, dopo Milano, si prepara a conquistare tutta la Penisola, annunciando l'apertura di almeno altri 15 punti vendita in alcune delle maggiori città italiane, soprattutto del Centro-Nord: tra queste, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Venezia, Padova e Verona. Ecco le possibili date di inaugurazione.Continua a leggere

Chievo - clamoroso Ventura : si dimette Dopo il pari contro il Bologna : Aveva accettato la panchina del Chievo con grande entusiasmo, ma in quattro partite Giampiero Ventura ha raccolto un solo pareggio e tre sconfitte. Pessimo l’esordio casalingo contro l’Atalanta (1-5), male le due partite successive contro Cagliari (2-1 in Sardegna) e al “Bentegodi” contro il Sassuolo (0-2) fino al pareggio di oggi pomeriggio per 2-2 contro il Bologna. I clivensi sono passati in svantaggio per poi ...

Toro : Mazzarri - reagiamo Dopo Bologna : ANSA, - TORINO, 26 OTT - Contro la Fiorentina, domani sera, Walter Mazzarri chiede una reazione al Torino dopo il pari di Bologna, un "doppio cazzotto" che è costato due punti in classifica ai granata ...

Torino - la reazione di Meite Dopo la rimonta del Bologna [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per la 9^ giornata del torneo di Serie A, si sono affrontate Torino e Bologna che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, recrimina il Torino che non è riuscito a mantenere il doppio vantaggio siglato prima con Iago Falque e poi Baselli, nella ripresa la rimonta con la rete di Santander e Calabresi. Altri due punti persi per la squadra di Walter Mazzarri che ha ...

Scaletta e biglietti The Smashing Pumpkins a Bologna Dopo il concerto di Billy Corgan a Milano annullato : The Smashing Pumpkins a Bologna sono attesi all'Unipol Arena (Casalecchio di Reno) domani sera, giovedì 18 ottobre. Il concerto è ufficialmente confermato dopo l'annullamento dell'evento di Billy Corgan e Jeff Schroeder atteso a Milano per stasera, presso Santeria Social Club. Per motivi di salute, l'artista è costretto a rinunciare all'esibizione in solitaria in programma per stasera e a riposarsi in previsione del concerto degli Smashing ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Milano immortale - Bologna cade Dopo un finale Thriller : ok Cremona : Grande successo per l’Olimpia Milano che rimonta la Virtus Bolgona e trionfa in un emozionante 4° periodo di gioco: vittoria anche per Cremona che batte Avellino dopo il successo di Sassari su Varese nel lunch match, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri capaci di regalare emozioni e spettacolo. Cremona bissa il successo dell’esordio contro Trento, firmando la seconda vittoria stagionale, la prima fra ...

Nuove date dei Maneskin Dopo il sold out a Roma - Milano e Bologna : biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Nuove date dei Maneskin sono state annunciate dopo un triplo sold out messo a segno nelle città di Roma, Milano e Bologna. I concerti previsti nelle tre città italiane raddoppiano per consentire a tutti i fan interessati di acquistare i biglietti per i tre live attesi nel 2019. Le Nuove date dei Maneskin per il tour 2019 seguono l'annuncio dell'album Il ballo della vita, primo progetto discografico del gruppo di X Factor dopo l'ep d'esordio ...

Basket - 38 denunce Dopo la rissa in Virtus Bologna-Varese : Virtus Bologna-Varese, scattano le denunce dopo la rissa nello scorso campionato di Serie A: 38 i denunciati dalla polizia Trentotto ultras del Basket denunciati dalla polizia per gli scontri avvenuti il 22 aprile scorso, poco prima dell’inizio della partita tra Virtus Bologna e Varese. Di questi, 32 sono tifosi della squadra lombarda e 6 di quella emiliana, accusati a vario titolo dei reati di rissa e lesioni personali aggravate, ...

Bologna - abusò della figliastra - chiesti 10 anni/ Ultime notizie : Dopo la violenza la vittima rimase incinta : Bologna, abusò della figliastra, chiesti 10 anni. Ultime notizie: dopo la violenza la vittima rimase incinta e in paese disse che era il nonno, quando in realtà era suo padre...(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Bologna, , askanews, - All'alba sono passate le prime auto sul raccordo autostradale A1-A14. A metà mattina la circolazione è ripresa anche lungo la tangenziale Sud di Bologna. Così dopo appena 53 giorni dalla grande esplosione del 6 agosto.

Riaperto il viadotto di Bologna 53 giorni Dopo la grande esplosione

Rogo Bologna - raccordo autostradale A1-A14 riapre il 1 ottobre Dopo 53 giorni di chiusura : Lunedì 1 ottobre riapre il raccordo autostradale A1-A14 di Bologna. E' rimasto chiuso per 53 giorno, dal 6 agosto scorso, a seguito del Rogo che si era sviluppato dopo il gravissimo incidente e che, ...