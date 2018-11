Donne | Boschi | ' Non accettiamo che governo si dimentichi di loro'

Elena Boschi a gamba tesa su Salvini : “Salvini attacca le Donne…” : Elena Boschi torna a parlare di Matteo Salvini, questa volta sottolinea come il leader della Lega, attacca le donne in politica Per Maria Elena Boschi nel confronto politico il rispetto verso le donne sta facendo passi indietro. La deputata Pd lo ha detto all’agenzia Dire e ha puntato il dito, in particolare, contro Matteo Salvini: “C’è sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli ...

Maria Elena Boschi : "Salvini attacca sul piano personale le Donne in politica. C'è regressione nel confronto" : Per Maria Elena Boschi nel confronto politico il rispetto verso le donne sta facendo passi indietro. La deputata Pd lo ha detto all'agenzia Dire e ha puntato il dito, in particolare, contro Matteo Salvini: "C'è sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli esponenti della maggioranza, a cominciare dal ministro Salvini, che spesso attaccano l'avversario politico, quando è una donna, sul piano ...

Boschi e il sessismo del Giornale : dimostrazione patriarcale - Donne in cucina o in camera da letto : Perché quando si parla del mondo femminile in politica non mancano mai i riferimenti a vestiti, borse o scarpe che la diretta interessata indossa. E' avvenuto con la statura di Stefania Pezzopane , ...