Domenica Live | Patrick Baldassarri contro Valeria Marini | Ha sacrificato il nostro

Barbara d'Urso a Domenica Live : "Da gennaio annuncerò Avanti un altro" : Tanti gli indizi che negli anni hanno alimentato il racconto della presunta faida intestina a Canale 5 tra due punte di diamante del piccolo schermo, Barbara d'Urso e Paolo Bonolis: dal mancato lancio di Avanti un altro nel blocco finale di Pomeriggio Cinque, alla parodia della conduttrice di Luca Laurenti, le voci che hanno fatto presupporre a critici e pubblico che tra i due non tirasse buona aria si sono intensificate nel tempo. Poi, a ...

Valeria Marini e Patrick confessioni : vero motivo della rottura a Domenica Live : Intervista a Patrick Baldassari a Domenica Live: le ultime confessioni Ospite di Domenica Live, Patrick Baldassari ha spiegato il vero motivo per cui ha deciso di chiudere con Valeria Marini e perché quest’ultima ha voluto lanciargli dei chiari messaggi durante Temptation Island Vip. Patrick, però, non crede che siano state delle semplici provocazioni: a suo […] L'articolo Valeria Marini e Patrick confessioni: vero motivo della ...

Patrick Baldassari a Domenica Live : il duro commento su Valeria Marini : Domenica Live, Patrick Baldassari: “Valeria ha sacrificato il nostro rapporto” Patrick Baldassari è tornato in tv oggi a Domenica Live dopo il tradimento di Valeria Marini con Ivan Gonzalez a Temptation Island Vip. Barbara d’Urso ha accolto il suo ospite affermando che loro si conoscevano da moltissimo tempo e ha pure ricordato che lui e Valeria si erano seduto su quel divano qualche mese, per urlare al suo pubblico il loro ...

Domenica Live - Gianmarco Amicarelli parla di Jane - “Vuole del tempo” (VIDEO) : Domenica Live intervista Gianmarco Amicarelli che parla di Jane Alexander e confida di amarla ancora e che sta aspettando una sua decisione Il fidanzato di Jane Alexander Gianmarco Amicarelli è tornato nel salotto di Domenica Live per raccontare gli sviluppi della propria relazione dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. “Un’azione del genere non mi era mai capitata. Vedere lei che faceva quello che ha fatto, sapendo che io ero a casa ...

Domenica Live : Jane Alexander è sparita - Gianmarco rivela 'Non è tornata a casa' : La puntata odierna di Domenica Live si sta rivelando una puntata molto scoppiettante. Tra i momenti più intriganti e più accesi vi è stato sicuramente il dibattito con i vari ospiti inerenti la questione Jane Alexander. L'attrice è piombata al centro del gossip per aver dato luogo ad una relazione con l'ex velino Elia Fongaro, all'interno della casa del Grande Fratello VIP, nonostante fosse felicemente fidanzata al di fuori con il suo compagno ...

Video di Niccolò Centioni a Domenica Live : “Dopo i Cesaroni la fame…” : Ancora una volta Domenica Live non può fare a meno dei suoi artisti caduti in sfortuna e tra questi c’è un volto noto de I Cesaroni. Niccolò Centioni a Domenica Live trova nuovamente la forza di dire la sua e di fare una sorta di appello al mondo della televisione. A quanto pare dopo la famosa fiction Mediaset non c’è stata più un’altra strada per lui che è rimasto al palo e quasi alla fame. Adesso fa il lavapiatti e non si ...

Domenica Live : Gianmarco pronto a perdonare Jane Alexander : Gianmarco è ancora innamorato di Jane Alexander? La confessione a Domenica Live Barbara d’Urso ha da poco finito di intervistare l’ex di Jane Alexander, Gianmarco. Ovviamente quest’ultimo è sembrato essere assai provato dal fatto che la fidanzata, nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani, si è molto legata con Elia Fongaro, arrivando anche a baciarlo appassionatamente più e più volte. Tuttavia la popolare ...

Domenica Live - Gianmarco Amicarelli : “Jane Alexander mi ha chiesto ancora tempo per pensare” : Il fidanzato di Jane Alexander Gianmarco Amicarelli è tornato nel salotto di Domenica Live per raccontare gli sviluppi della propria relazione dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. “Un’azione del genere non mi era mai capitata. Vedere lei che faceva quello che ha fatto, sapendo che io ero a casa che la guardavo, mi ha fatto soffrire moltissimo.” “Jane uscita dalla casa del Grande Fratello non è tornata ...

Rudy dei Cesaroni - la confessione a Domenica Live : 'Adesso faccio il lavapiatti a Londra' : Questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di Domenica Live, la trasmissione del dì di festa di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, è stato ospite in studio anche Niccolò Centioni, meglio noto al grande pubblico per essere Rudy della fiction I Cesaroni, uno dei grandi successi delle passate stagioni televisive di Canale 5. Rudy ha svelato al pubblico della trasmissione della D'Urso che, da quando è stata chiusa la serie tv, la sua vita è ...

Domenica Live - Karina Cascella offesa e minacciata in trasmissione : Domenica Live duro scontro tra Karina Cascella e Luciana Turina, partono minacce e offese verso l’opinionista Luciana Turina è stata oggi protagonista di una spiacevole parentesi a Domenica Live, che l’ha portata a perdere le staffe e ad attaccare Karina Cascella. Barbara d’Urso ha infatti mostrato a tutti gli spettatori una segnalazione choc in cui veniva rivelato che era abitudine dell’ex attrice, che da sempre si è lamentata di essere ...

Domenica Live : è ancora scontro tra Marchesa d'Aragona - Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè (video) : Prosegue, lo scontro a distanza, tra Perla Maria, figlia di Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona ed Alessandro Cecchi Paone, accusati di aver detto, in due situazioni assai diverse, delle bugie sul conto della sua famiglia. Il giornalista ha portato una torta alla piccolina in segno di pace. Per, prendersela, poi, con il papà intervenuto, con un filmato nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live': Ritengo che tu sia un portatore sano di ...

Domenica Live - lite furiosa tra Luciana Turina e Karina Cascella : minacce e insulti : lite in studio, con minacce e insulti , a Domenica Live, tra Luciana Turina e Karina Cascella . Luciana Turina che in passato, in trasmissione aveva raccontato di avere forti difficoltà economiche, è ...

Deianira Marzano a Domenica Live fa nuove rivelazioni su Pierluigi Gollini : Domenica Live, Pierluigi Gollini nei guai? Le ultime rivelazioni di Deianira Oggi Deianira Marzano a Domenica Live è tornata a parlare di Pierluigi Gollini. Per i pochi che non lo sapessero, la popolare influencer ha rivelato sui social di aver sorpreso quest’ultimo, diversi giorni fa in un noto club a Milano, in atteggiamenti equivoci con un’altra ragazza, facendo scoppiare inevitabilmente un incredibile putiferio. E oggi a Domenica ...

