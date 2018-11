Domenica In | disastro di Renato Zero | tre ore di ritardo Clamorosa scelta di Mara

Abruzzo : Domenica a Lanciano la simulazione di un disastro ferroviario - con oltre 100 tra morti e feriti : La simulazione di un disastro ferroviario, con oltre 100 tra morti e feriti, per testare l’efficacia e l’efficienza dell’intera macchina dei soccorsi in occasione di così gravi sciagure. L’esercitazione si svolgerà domenica 28 ottobre, a partire dalle 8.30, nell’area del deposito ferroviario della Sangritana, in località Torre della Madonna a Lanciano. I dettagli dell’esercitazione – che rientra nelle ...