Di Maio | Le Iene | “Lavoro nero nell’azienda del padre” Il vicepremier | “Non mi risulta

Di Maio - Le Iene : “Casi di lavoro nero nell’azienda del padre”. Il vicepremier : “Non mi risulta ma se è così mi dispiace” : “Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio“. Lo sostIene Salvatore Pizzo di Pomigliano d’Arco intervistato dalle Iene, in onda su Italia 1. La trasmissione di Mediaset, dunque, denuncia casi di lavoro nero nell’impresa edile del padre del leader del Movimento 5 stelle. Quando Pizzo si infortunò ad un dito, sostIene sempre l’operaio il padre del vicepremier avrebbe chiesto “di non dire che mi ero fatto male ...

Giuseppe Conte umiliato in Europa : 'Ma cosa viene a fare se decidono Matteo Salvini e Luigi Di Maio?' : Dietro Giuseppe Conte ci sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Loro decidono cosa si fa, cosa bisogna dire, come bisogna trattare con Bruxelles. La cosa in Italia è nota ma ora anche l'Europa se n'è ...

Sgarbi su Di Maio : 'Qualunque cosa dica - appartiene ad un mondo di morte e di malinconia' : Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, il noto critico d'arte e attuale deputato del Gruppo Misto Vittorio Sgarbi ha detto la sua sull'ultima indagine a proposito della qualità della vita nei centri del belpaese, dove le città d'arte italiane hanno subìto un ulteriore declassamento a vantaggio di quelle straniere. Approfittando dell'intervento ha dapprima criticato l'operato del sindaco di Roma Virginia Raggi, parlando anche della sua ...

Vittorio Sgarbi su Di Maio : “Appartiene a un mondo senza futuro!” : Vittorio Sgarbi torna alla carica e lo fa criticando nuovamente il vicepremier Di Maio Lo spunto arriva dall’ultima indagine sulla qualità della vita nelle città italiane, con le grandi città d’arte che scendono sempre più di livello. Un colpo al cuore per il critico e deputato, che adesso a Circo Massimo, su Radio Capital, si scaglia contro il sistema italiano e contro i pentastellati. “Stupisce solo voi“, dice Sgarbi ...

Renzi : “Con wrestling di Salvini e Di Maio Italia viene cacciata dai Paesi guida dell’Ue” : Matteo Renzi nella sua enews denuncia l'isolamento dell'Italia a livello internazionale: "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica".Continua a leggere

Capogruppo M5S di Palermo critica Di Maio sui giornalisti e viene sostituito : "Io epurato" : Aveva criticato Di Maio e Di Battista per gli attacchi fatti ai giornalisti dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. È passato meno di un giorno e Ugo Forello, Capogruppo M5s in Consiglio comunale a Palermo, ha scoperto, in maniera del tutto singolare, di essere stato sostituito. "La sostituzione era già in programma", si difende il Movimento 5 Stelle locale, ma Forello ha il dubbio che le cose non stiano proprio così e su ...

Quando non ci sono Salvini e Di Maio la maggioranza non si tiene più : Roma. “Non so più che inventarmi”, dice Giulia Sarti, la presidente grillina della commissione Giustizia della Camera. Lo sguardo è acquoso, invitante al compatimento, mentre la sigaretta si consuma con lunghi tiri sincopati e nervosi. Acrobazie, rinvii tattici, cavilli. Non sa più che pesci pigliar

Le Iene "iscrivono" Di Maio al Pd : "Lo avevi promesso..." : "Se firmo il condono per Ischia, mi iscrivo al Pd". Detto, fatto: a far mantenere la promessa che Luigi Di Maio aveva fatto qualche anno fa ci pensano Le Iene.L'inviato della trasmissione di Italia1 Filippo Roma ha infatti regalato una tessera del Pd al vicepremier, accusato di aver "nascosto" nel dl Genova anche norme che di fatto condonano gli abusi edilizi nell'isola campana (per di più bacino di voti importante per il M5S)."No, non la prendo ...

Le Iene inchiodano Luigi Di Maio : 'Tieni la tessera del Pd - il condono...'. Grillino nel panico : Sbugiardato in diretta nazionale dalle Iene . Il vicepremier Luigi Di Maio è stato avvicinato da Filippo Roma , inviato della trasmissione di Italia 1, che gli ha voluto regalare una tessera del Pd . '...

Pensioni d’oro è svolta - Di Maio ottiene il “Sì” dalla LEGA : Pensioni d’oro argomento tanto discusso, sembra essere giunto ad una svolta importante, la LEGA da il suo ok - Le Pensioni d’oro ottengono il sì della LEGA e raggiungono la commissione della legge di Bilancio. Ad essere escluse le Pensioni contributive, le Pensioni sotto i 90mila euro e le casse complementari. L’intenzione dei Cinque Stelle era chiara: “Tagliamo le Pensioni d’oro superiori ai 4500 euro netti a ...