Di Carlo ferma il Napoli | la Juve si ritrova a +8 in vetta alla classifica

Rai - nuovi direttori di rete : Teresa De Santis a Rai1 - Carlo Freccero a Rai2 - Stefano Coletta confermato a Rai3 : Carlo Freccero Dovremmo esserci. Le nomine dei nuovi direttori di rete Rai dovrebbero arrivare nell’imminente CdA fissato per martedì 27 novembre alle ore 16. Dopo settimane di stallo e di tira e molla tra le forze politiche, l’AD Fabrizio Salini proporrà al Consiglio di Viale Mazzini la tanto attesa lista dei nuovi direttori . Per Rai1 si prospetta una storica rivoluzione: Teresa De Santis , infatti, si appresterebbe a diventare la ...

GianCarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...