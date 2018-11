Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria 1-1 | pagelle e tabellino

Genoa e Samp si dividono la posta in palio : finisce 1-1 il Derby della Lanterna : Il tanto atteso derby della Lanterna tra il Genoa di Ivan Juric e la Sampdoria di Marco Giampaolo finisce in pareggio e nel ricordo della tragedia che colpì la città di Genova con il crollo del ponte ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella e il Derby della Lanterna non ha vincitori : 1-1 allo Stadio “Ferraris” di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il derby della Lanterna numero 117, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2018-2019. Fabio Quagliarella al 9′ e Krzysztof Piatek (9° gol in campionato) al 17′ su Calcio di rigore sono stati gli autori dei gol di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico che ai punti avrebbe visto prevalere i rossoblu, più pericolosi dalle parti di ...

Quagliarella illude - Piatek torna protagonista : intensità ed emozioni ma il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria finisce in parità [FOTO e VIDEO] : 1/20 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Genoa-Sampdoria - che spettacolo sugli spalti : le coreografie del Derby della Lanterna [GALLERY E VIDEO] : Un derby dai colori unici quello in scena al Ferraris, Genoa e Sampdoria scendono in campo per dare vita ad una partita pazzesca Due squadre divise da un punto in classifica, due formazioni pronte a regalare uno spettacolo unico, come quello che va in scena sulle tribune del Ferraris. Lo stadio ligure si veste a festa, lo da per il derby tra Genoa e Sampdoria, in campo per regalare emozioni in questo posticipo domenicale della tredicesima ...

Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Derby Genoa-Sampdoria, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Derby della Lanterna - Giorgio Porrà racconta 'Zena' nell'Uomo della Domenica : Il Derby della Lanterna , che si gioca Domenica 25 novembre alle 20.30, diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport, ch. 251, è l'occasione per riflettere sui problemi del presente e ...

Serie A - gli arbitri della tredicesima giornata : Derby di Genova a Doveri : Riprende il campionato, dopo la sosta per le nazionali, con due partite delicate previste per la 13giornata di campionato. Su tutte, l'incontro tra Genoa e Sampdoria: per questa sfida il designatore ...

Genoa-Sampdoria - il primo Derby dopo il crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

