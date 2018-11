huffingtonpost

: Davide Hale: 'Tra Conte e Trump c'è chimica. Il Tap? Sul gas l'Europa non può dipendere dalla Russia' - HuffPostItalia : Davide Hale: 'Tra Conte e Trump c'è chimica. Il Tap? Sul gas l'Europa non può dipendere dalla Russia' -

(Di domenica 25 novembre 2018) Le relazioni diplomatiche tra Italia e Usa vanno a gonfie vele. Lo testimoniano i fatti e lo sottolinea David, l'inviato della diplomazia Usa a Roma. In un'intervista al Corriere della Sera ha elencato i fronti condivisi dall'Italia e dagli Stati Uniti e spiegato che tra Donalde Giuseppec'è una grande intesa.Sono andati molto d'accordo, c'ètra loro, e ha portato a parecchi risultati"Tra Italia e Usa c'è uno scambio molto libero di idee", sostiene. Molte le questioni che Italia e Usa devono affrontare: i problemi legati alla Libia ma anche il fronte, ancora aperto, del terrorismo, senza dimenticare la cooperazione per la difesa e la politica energetica europea. E proprio su questo puntoha qualcosa in più da dire. A chi gli chiede se la Casa Bianca sianta per il fatto che il governo abbia smesso di porre ...