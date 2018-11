Dark Polo Gang : «Ma quanto è British sto Festival» : L’instore Tour della Dark Polo Gang è partito da Milano il 28 settembre, giorno di uscita del loro nuovo album, Trap Lovers e il cui singolo British ha vinto un disco di platino (oltre ad essere stato il tormentone musicale dell’estate). Dark Pyrex (all’anagrafe Dylan Thomas Cerulli) e Tony Effe (Nicolò Rapisarda), temporaneamente orfani di Wayne Santana (Umberto Violo) bloccato a casa per un’influenza, sono saliti sul palco ...

Altro che X Factor - il vero talento è a Strafactor tra unicorni e la Dark Polo Gang : Cosa c'è dietro "La canzone dell'unicorno" e i tanti talenti dall'animo eccentrico che compongono StraFactor. Pupo, Elio e la Dark Polo Gang, i giudici del talent più bizzarro che c'è, insieme con la ...

La Dark Polo Gang corregge la Treccani : 'Bufu vuol dire salame - dovevano contattarci' : Durante la scorsa primavera aveva fatto molto discutere la definizione della parola 'Bufu' comparsa sul dizionario dell'enciclopedia Treccani. Questa è parte della definizione che tutt'ora è possibile leggere sulla versione on line della popolarissima, autorevole e stimata enciclopedia italiana: 'Bufu spreg. Sigla dell'espressione gergale angloamericana 'By Us Fu** U 'per quanto ci riguarda, va******lo', insulto adoperato nei testi di canzoni ...

Biglietti Dark Polo Gang Tour 2019 : date concerti - prezzi - info : La Dark Polo Gang ha annunciato una serie di concerti tra febbraio e marzo parte del loro prossimo Trap Lovers Tour 2019. Ecco di seguito data, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Dark Polo Gang Tour 2019: concerti nei club italiani Il trio più irriverente ed eccentrico della trap è in arrivo con un Tour che li vedrà protagonisti sui palchi dei più importanti club d’Italia. Si parte il 3 febbraio da Torino per poi ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Dark Polo Gang per Trap Lovers : info utili e date ufficiali : I concerti di Dark Polo Gang arrivano dopo il rilascio di Trap Lovers, il loro primo vero album rilasciato dopo una lunga serie di successi portati in radio. I Biglietti sono disponibili da lunedì alle ore 16, su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I punti vendita sono attrezzati a partire dalle 11 di giovedì 8 novembre. Sono messi a disposizione la consegna sul luogo dell'evento e quella con corriere espresso. Nel ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Sting canta con i concorrenti di X Factor e la Dark Polo Gang presenta Cambiare Adesso (video) : Sting apre la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018. Si esibisce in un medley sulle note dei suoi successi e coinvolge gli 11 concorrenti rimasti in gara nel programma. Sting canta Message in a Bottle, English Man in New York e Every Breath You Take in una corale con i concorrenti del programma, poi torna sul palco con Shaggy per la presentazione del nuovo singolo, attualmente disponibile in radio in tutto il mondo. L'inedita coppia ...

X Factor 2018 - anticipazioni seconda puntata : ospiti Sting - Shaggy e i Dark Polo Gang. : Si accende la gara di X Factor 2018 . Il secondo live show andrà in onda questa sera alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,, disponibile anche su digitale terrestre al canale ...

X Factor 2018 entra nel vivo : ospiti della prossima puntata Sting e la Dark Polo Gang : Prosegue la gara dei Live di X Factor 2018. E se i concorrenti, rimasti in undici dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo della squadra degli Over iniziano a prendere le misure del nuovo palco e di una competizione che promette scintille, i giudici – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi – hanno iniziato a rodarsi nella loro nuova formazione. Il secondo live show del talent andrà in onda giovedì 1 novembre alle 21.15 in diretta ...

Dark Polo Gang a X Factor 2018 : gli ospiti del 2° Live Show in diretta il 1 novembre : Dark Polo Gang a X Factor 2018, tra gli ospiti del secondo Live Show in diretta giovedì 1 novembre in esclusiva su Sky Uno. La Dark Polo Gang è stata ospite di StraFactor la scorsa settimana e ora torna a X Factor Italia per presentare il nuovo singolo. Tra i maggiori esponenti della trap music, i componenti della Dark Polo Gang si esibiranno nel corso della diretta del Live Show in programma per la serata di domani. Non sarà la Dark Polo ...

X Factor 2018 Live : ospiti Rita Ora - Maneskin - Shaggy - Sting - Dark Polo Gang - Subsonica - Liam Payne : I Live show di X Factor 2018 vanno, in onda, da giovedì 25 ottobre, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su Sky On Demand e sul digitale terrestre, al canale 311 o 11.prosegui la letturaX Factor 2018 Live: ospiti Rita Ora, Maneskin, Shaggy, Sting, Dark Polo Gang, Subsonica, Liam Payne pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre 2018 15:05.

Classifica Fimi del 5 ottobre col trionfo della Dark Polo Gang sui TheGiornalisti e le new entry Tiromancino e Berté : Una Classifica Fimi del 5 ottobre 2018 ricca di novità che esordiscono nella top5, questa settimana tutta all'insegna della musica italiana tra trap, pop e cantautorato. Il primato dei TheGiornalisti col nuovo album Love, che una settimana fa aveva esordito prevedibilmente in vetta alla Classifica tra i più venduti in Italia, è durato una sola settimana: il successore di Completamente Sold Out cede il passo alla più forte delle new entry ...