Damiano figlio segreto della Biagini | “Credeva fossi morto” | shock a Domenica Live

GF Vip - Jane Alexander in lacrime per la lettera del figlio Damiano : GF Vip, decima puntata e doppia eliminazione. Fuori la ‘vecchia guardia’ dalla Casa: prima Alessandro Cecchi Paone e poi, a sorpresa, Ela Weber. Entrambi erano entrati nel reality ‘in corsa’, insieme a Maria Monsè, ma come spesso accade il gruppo, già unito, li ha fatti fuori uno dopo l’altro. E ora in nomination sono finiti altri due concorrenti adulti, gli ultimi rimasti praticamente: Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Ma solo lunedì prossimo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander riceve una lettera commovente dal figlio Damiano : «Non sono arrabbiato - Elia è simpatico» : Jane Alexander è stata duramente attaccata, specialmente da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2018 , per la storia con Elia Fongaro . Durante la diretta della decima puntata che ...

