Cristo Re - identikit della festa che chiude l'anno liturgico : Il Regno di cui parla Gesù nel Vangelo non è, dunque, di questo mondo, cioè, non ha la sua provenienza nel mondo degli uomini, ma in Dio solo; Cristo ha in mente un regno imposto non con la forza ...

Speciale Tg24 Inside - Ritorno sulla Luna con Samantha Cristoforetti : “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’umanità”. A 50 anni dal primo sbarco, le agenzie spaziali programmano un secondo grande passo per tornare sulla Luna e utilizzarla anche come base per le future missioni su Marte. Se ne parla nello Speciale Sky Tg24 Inside “Ritorno sulla Luna”, in onda domenica 25 novembre alle 21.00 su Sky Tg24 e disponibile su Sky On Demand. L’approfondimento, condotto da ...

Maltempo : in Veneto permane il rischio frane - ancora allerta rosso per Busa del Cristo : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole

Samantha Cristoforetti : "La verità sugli alieni? Altre forme di vita sono possibili" : "sono possibili Altre forme di vita oltre la nostra?", ha chiesto uno studente a Samantha Cristoforetti in diretta a Quante Storie su RaiTre. E la scienziata ha risposto: "Penso che sia una possibilità, non è un atto di fede. Nel nostro Sistema solare ci sono alcuni candidati dove è esistita in pass

Segreti napoletani : Cappella Sansevero e il Cristo Velato tra massoneria e alchimia : In questo episodio di Segreti napoletani ripercorriamo le orme di Raimondo di Sangro, VII principe di Sansevero. Primo dei gran maestri della massoneria, scienziato, alchimista, addirittura un sadico...

Floridia - auto in fiamme in via Cristoforo Colombo : cause da stabilire : Un auto è andata a fuoco ieri sera verso le 21,30 a Floridia. La vettura si trovava in sosta in via Cristoforo Colombo quando all'improvviso si sono levate le fiamme. A quell'ora sul posto c'erano dei ...

Dramma ad Aymavilles - il Comune annulla la Festa patronale Aymavilles - La Festa patrona di Cristo Re era in programma dal 23 al 25 novembre. : 'A seguito del tragico Dramma cha ha colpito l'intera comunità' l'Amministrazione comunale di Aymavilles ha deciso di annullare tutte le iniziative programmate in occasione della Festa patronale di ...

Israele : Gesù Cristo non avrebbe mai avuto la barba - né tantomeno i capelli lunghi : Il deserto del Negev si trova nella parte meridionale di Israele. Da qui è emerso un ritratto che raffigurerebbe Gesù Cristo. L'immagine proponente il Messia risulta essere molto diversa da come siamo abituati a meditarla: Gesù appare infatti con un viso ovale, imberbe e con capelli corti e ricci. Un aspetto quindi più giovanile e molto lontano dai canoni estetici con cui si è soliti ritrarre il Figlio di Dio dai tempi del ...

“Responsabile di atrocità”. Los Angeles toglie la statua di Cristoforo Colombo donata dagli italiani : Dopo 45 anni, la statua di Cristoforo Colombo è stata rimossa dal centro di Gran Park a Los Angeles. “È stato personalmente responsabile di diverse atrocità, le sue azioni hanno messo in moto il più grande genocidio della storia”, ha scritto Mitch O’Farrell, il consigliere comunale discendente di una tribù di nativi americani promotore dell’iniziativa.Continua a leggere

Il finale di American Horror Story Apocalypse ritorna indietro nel tempo e chiude i conti con l’AntiCristo : vinceranno le streghe? : Il finale di American Horror Story Apocalypse è andato in onda qualche ora fa negli Usa con buona pace del pubblico che dovrà attendere un altro anno prima di vedere la prossima stagione già annunciata. Il pubblico italiano ha iniziato da poco il suo percorso all'interno della folle ottava stagione fatta di streghe, Anticristo, robot e colpi di scena, ma sicuramente l'ultimo episodio dovrà andare via veloce se vorrà risolvere tutte le ...

Israele : scoperto nuovo volto di Gesù Cristo - diverso da quello con barba e capelli lunghi : Un'importante scoperta archeologica, e scientifica nello stesso tempo, è stata fatta da alcuni ricercatori dell'università di Haifa, in Israele, che promette sicuramente di far discutere gli studiosi del Cristianesimo antico. La squadra di ricercatori, coordinata da Emma Maayan-Fanar, ha studiato un'immagine sacra che si trova all'interno del battistero bizantino di Shivta, nel deserto del Negev, termine ebraico che significa "terra del Sud". ...

Michele Cristoforetti è… “Ancora Qui” : Nuovo tour e album per il cantautore Michele Cristoforetti che è in radio con il singolo “Libera”. A due anni dalla