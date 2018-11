Cristiano Ronaldo | ' Altra importante vittoria'

La trasformazione della Juve nel nome di Cristiano Ronaldo : cosa svela il match con la Spal : Osservare il primato di Cristiano Ronaldo, calciatore più decisivo del campionato con 9 reti che pesano 10 punti nella stagione record della Juve , mai nessuno a 37 punti in 13 gare nella storia del ...

Spese folli e vita di lusso per Cristiano Ronaldo : il calciatore da 100 milioni l'anno : E' il settimanale Chi a fare i conti in tasca al famoso calciatore Cristiano Ronaldo. Il noto sportivo sembra non farsi mancare nulla: lusso sfrenato alla pari di uno sceicco. La sua fortuna non proviene solo dal consistente stipendio annuale ma anche dai numerosi contratti pubblicitari. Il calciatore dai 100 milioni l'anno Ebbene sì, a tanto ammonterebbero le entrare di Cristiano Ronaldo, cifra da capogiro che permette al calciatore, alla sua ...

Juventus-SPAL 2-0 - Serie A : Cristiano Ronaldo e Mandzukic fanno volare i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri proseguono nella propria cavalcata in campionato: dodicesima vittoria, +9 sul Napoli e +12 sull’Inter che devono però ancora scendere in campo. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dominato in lungo e in largo contro gli emiliani, imponendosi grazie a un gol per tempo senza troppi patemi: Cristiano Ronaldo al ...

Juventus batte Spal e Cristiano Ronaldo è già nella storia bianconera : meglio di Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Inzaghi, Higuain e Trezeguet spazzati via da Cristiano Ronaldo che entra di diritto nella storia della Juventus dopo la rete odierna contro la Spal La Juventus ha di fatto passeggiato in casa contro la Spal. Una gara vinta per 2-0, col risultato mai in discussione, unica nota amara l’infortunio di Alex Sandro che però non preoccupa più di tanto. I bianconeri hanno aperto i conti, gestito con sapienza l’incontro e poi sferrato ...

Cristiano Ronaldo nella storia della Juventus : battuti Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Il ds della Juventus , prima del match con la Spal: "CR7 il più forte al mondo e forse il giocatore più importante nella storia del calcio. Solo un folle può dubitare delle qualità di Cristiano ...

Diretta/ Juventus Spal - risultato live 1-0 - streaming video e tv : Rete di Cristiano Ronaldo! - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Spal, streaming video e tv: i bianconeri hanno qualche problema fisico e affrontano gli estensi, reduci dal pareggio contro il Cagliari.

Doping Real Madrid - coinvolto anche Cristiano Ronaldo ed altri 9 calciatori [NOMI e DETTAGLI] : Doping Real Madrid, coinvolto anche Cristiano Ronaldo, le ultime novità sono clamorose. La prima bomba è stata lanciata nella giornata di ieri. Secondo quanto rivelato dai tedeschi di Der Spiegel e dai francesi di Mediapart nelle ultime ore il calciatore del Real Madrid Sergio Ramos dopo la finale di Champions League a Cardiff contro i bianconeri non superò i controlli perché agli uffici dell’antiDoping. “Un semplice disguido” fu la ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo forse il calciatore più importante della storia" : Fabio Paratici in difesa di Cristiano Ronaldo , dopo le indiscrezioni che lo vogliono fuori dai candidati per vincere il Pallone d'Oro : "Ha segnato 15 gol nell'ultima Champions League, molti decisivi ...

Juventus-SPAL : Cristiano Ronaldo timbra il cartellino - il VIDEO del gol dell’1-0 : Juventus-SPAL: Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i bianconeri grazie ad una bella rete da sviluppi di un calcio di punizione Juventus-SPAL: Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio i suoi uomini. 1-0 alla mezz’ora per i bianconeri, gara sbloccata dal calciatore portoghese che ha insaccato di sinistro su sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Pjanic. Un gesto tecnico che è sembrato semplice svolto da Cristiano ...

Juventus - Paratici incensa Cristiano Ronaldo : “il calciatore più importante della storia del calcio” : Juventus-SPAL, Fabio Paratici ha ‘salutato’ Marotta ed ha parlato di Cristiano Ronaldo in termini davvero elevati Fabio Paratici ha preso le redini della Juventus per quanto concerne la sfera sportiva, il tutto dopo l’addio di Beppe Marotta. Oggi ai microfoni di Skysport si è presentato dunque Paratici, il quale ha avuto belle parole per CR7 ma anche per il suo predecessore Marotta: “Solo un folle può dubitare delle ...

Da Cristiano Ronaldo a Neymar : lo show virale della rigorista. VIDEO : Lo show si sposta poi sul francese campione del mondo: decisamente esilarante la rincorsa al rallentatore del "Polpo" quasi inconfondibile come il ballo scatenato. E per ultimo ecco Neymar, superstar ...

Juventus-Spal - dalle 18.00 La Diretta Cristiano Ronaldo guida l'attacco bianconero : La Juventus dei record, 34 punti in 12 partite, 26 gol fatti e solo 8 subiti, ospita questo pomeriggio alle ore 18 la SPAL, protagonista di una prima parte di campionato senza dubbio positiva, che la ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Spal : i grandi numeri italiani di Cristiano Ronaldo - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Spal: le ultime novitò live e le quote. Ecco i possibili schieramenti attesi oggi all'Allianz Stadium per la Serie A.

Briatore : "La F1 senza Alonso è come il Real senza Cristiano Ronaldo" : "La Formula 1 senza Alonso è come il Real senza Cristiano Ronaldo", questa l'opinione di Flavio Briatore . Il manager che ha cambiato il circus ne è sicuro: "Il paddock perde un grande, un punto di ...