Così è finita la campagna d’influenza castro-chavista in America latina

Pogba e la rincorsa infinita : sfida una tartaruga allo zoo e scherza : 'Allora non sono Così lento!' : Non finisce mai di sorprendere. Che sia per una giocata in mezzo al campo, per un gol o per una dichiarazione, Paul Pogba non corre il rischio di risultare banale. Anzi, tutt'altro. Anche quando è in ...