Cosa dice il dossier sulle bufale dell' Autorità per le Comunicazioni

Cosa pensa delle donne chi dice "puttana" : Una riflessione sul maschilismo a margine dell'epiteto rivolto dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle Di Battista ai giornalisti

Il Ristorante degli Chef : la Cosa più interessante sono i look della giudice : Il Ristorante degli Chef - Isabella Potì A cosa serve un programma di cucina, se non porta nulla di nuovo in TV e non è rappresentato da volti di punta, che possono attrarre da soli il telespettatore? A nulla, se non a fare paragoni, per forza di cose impietosi, con programmi simili e già noti. Queste sono la domanda e la risposta che ha suscitato la messa in onda de Il Ristorante degli Chef, il nuovo – ma solo nel (brutto) titolo – ...

Con #WhatEuropedoesforme l'Europa ci dice Cosa fa per noi : È innegabile. Lo storytelling più diffuso nei media italiani (e non solo) fa assomigliare l'Unione Europea più a una matrigna severa e ligia al dovere, che a una madre generosa e comprensiva. Tuttavia, per capire quale delle due versioni si avvicini più alla realtà, basterebbe rispondere a una semplice domanda: cosa fa l'Europa per noi?A farlo ci ha pensato direttamente il Parlamento Europeo, con il sito What ...

Dal 1 dicembre modem libero con TIM : Cosa cambia per gli utenti? : modem libero da TIM dal 1 dicembre: il ricorso presentato dal gestore blu è stato rigettato dal TAR del Lazio, cosa che obbligherà l'operatore ad adeguarsi alla nuova normativa. Ricordiamo quel che è successo in principio, data la disposizione della delibera AGCOM di liberalizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura che si ritiene più opportuna. Il nuovo corso ha già avuto inizio in casa TIM, visto che, come riportato da 'DDay.it', all'interno della ...

Leda e il Cigno - Cosa dice il mito dell'affresco 'osé' di Pompei : Il potere dell'erotismo, la sensualità dell'amore fisico, l'incanto della seduzione. È questo il mito di Leda e il Cigno , uno dei racconti e delle leggende che hanno rapito nei secoli l'attenzione e ...

Grandi cambiamenti per PUBG nel 2019 - Cosa dice la lettera ai giocatori : PUBG deve essere aggiustato. Tre mesi fa è infatti iniziata la campagna denominata “Fix PUBG”, ora arrivata a conclusione. Per questo Taesok Jang, Produttore Esecutivo di Player's Unknown BattleGrounds, ha pubblicato su Steam una lunghissima lettera alla community, in cui illustra i cambiamenti che arriveranno al Battle Royale nel 2019. Questi i punti fondamentali: Garantire il miglior gameplay possibile attraverso migliori performance dei ...

Il Segreto anticipazioni : Cosa succederà a METÀ DICEMBRE 2018 : Che cosa succederà nella sfortunata Puente Viejo nelle puntate de Il Segreto in onda intorno a METÀ DICEMBRE 2018? Scopriamolo insieme attraverso il nostro consueto post che ricapitola le anticipazioni principali della telenovela spagnola: Julieta e Saul tentano di fuggire Julieta (Claudia Galan) rischierà di tornare in carcere, dopo il ritrovamento di un suo fazzoletto nella fossa in cui era stato sepolto il padre Ignacio (Juan Carlos Vellido). ...

Aiuto al suicidio - Cosa dice la Consulta : Non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di Aiuto al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche situazioni, "inimmaginabili all'epoca in cui la norma ...

X Factor - Luna e la dedica d'amore per Fedez - il giudice mostra l'anello e... Cosa dice in diretta : Fedez anche quest'anno ha spezzato il cuore ad una concorrente: Luna ha dedicato, infatti, al giudice una canzone: 'lo sai che io ti amo veramenteee' ma lui in diretta lo ha mostrato...

Vieni da me Giuliana De Sio ecco Cosa dice su Gabriel Garko : Caterina Balivo ha avuto come ospite l’attrice Giuliana De Sio che ha raccontato: “Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi”, e che ha fatto sapere di essere stata il primo personaggio pubblico nel mondo dello spettacolo italiano ad ammettere di essere ricorsa all’aiuto dell’analisi: “All’epoca venivi presa per strana e nevrotica –ha spiegato durante l’intervista della cassettiera – Ci sono voluti 40 anni per ...

Cosa dice Fico delle parole di Di Maio e Di Battista sui giornalisti : "Il Paese necessita di cultura dell'indipendenza che vada oltre lo scontro". Queste le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera, sulle esternazioni del Movimento rispetto al lavoro dei giornalisti, a margine della visita alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, in seguito alla disputa della cooperativa che le gestisce e la Curia romana che rivendica il 50 % della vendita dei ticket. AltrimondiNews

'Cosa fai a Capodanno?' - te lo dice ScuolaZoo : Non solo fantastici spettacoli pirotecnici che illuminano il cielo del nuovo anno: Capodanno, per la GenZ è sinonimo di novità e l'occasione per fare esperienze strabilianti . Sono 1200 i ragazzi che ...

Una Vita anticipazioni : ecco Cosa succede a METÀ DICEMBRE : Che cosa succederà nel quartiere di Acacias nelle puntate di Una Vita in onda a METÀ DICEMBRE 2018? Scopriamolo insieme grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni della telenovela spagnola: Jaime operato d’urgenza Dopo che l’infermiera Castora (Sonia Rua) tenterà di soffocarlo con un cuscino, Jaime (Carlos Olalla) verrà operato d’urgenza e si renderà necessario procedere con una tracheotomia. L’Alday ...