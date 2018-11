Anticorruzione - dal daspo per i corrotti allo stop alla prescrizione : Cosa c’è nel ddl approvato dalla Camera : C’è il tanto atteso daspo per i corrotti ma anche il contestatissimo agente sotto copertura. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio ma anche una riforma per rendere più trasparente i finanziamenti ai partiti politici. Sono le principali novità del ddl Anticorruzione approvato alla Camera , che ora passa al Senato. Al suo interno anche quell’emendamento salva ladri che fa il gioco dei politici accusati di peculato: ...

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra : «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Cosa c’è stasera in tv : Un po' di film non recentissimi, "Chi l'ha visto?" e "Atlantide" dove si parlerà della Terra dei Fuochi

Marchesa D’Aragona e Walter Nudo : “C’è qualCosa che forse non avete notato” : Marchesa D’Aragona e Walter Nudo: l’ex gieffina rivela un dettaglio sull’attore a Mattino 5 La Marchesa D’Aragona, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, raggiunge per la prima volta Federica Panicucci per un’intervista a Mattino 5, dove non può parlare di Walter Nudo. L’ex gieffina ha più volte mostrato il suo forte interesse nei confronti dell’attore. […] L'articolo Marchesa D’Aragona ...