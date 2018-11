Cosa c' è dietro la vittoria della ' piccola' Croazia nella Coppa Davis

Portobello - Antonella Clerici porta sua figlia in studio : che Cosa c'è dietro - quella voce molto scomoda : A Portobello , il programma di Rai 1 del sabato sera in crisi di ascolti, Antonella Clerici si gioca il jolly della famiglia. Insomma, la conduttrice ha messo in mostra il suo privato. In che modo? ...

ATTENTATO IN PAKISTAN/ Jihad - potere e droga : che Cosa c'è dietro la guerra nascosta - IlSussidiario.net : Ieri due attentati hanno funestato il PAKISTAN, uno al consolato della Cina a Karachi, l'altro a Orakzai, al confine con l'Afghanistan. Almeno 30 i morti.

Fabrizio Corona - l'ex paparazzo in lacrime : finita la storia con Asia Argento? Cosa c'è dietro : Fabrizio Corona ha pubblicato alcuni misteriosi filmati nei quali appare in lacrime. l'ex re dei paparazzi è apparso nelle sue stories su Instagram in lacrime mentre canta Quando finisce un amore di ...

Enav : "Vi spieghiamo Cosa c'è dietro un volo cancellato per maltempo" : Ogni giorno una task force di quasi 400 persone sorveglia le condizioni meteo sulle rotte che percorriamo in aereo. In pochi lo sanno ma anche Enav, l'ente nazionale per l'aviazione civile, si occupa ...

Storie italiane - Paolo Brosio sanguina in diretta su Raiuno : il brutto sospetto sulla salute - Cosa c'è dietro : Momenti di grande paura in diretta a Storie italiane su Raiuno durante l'intervista a Paolo Brosio e sua madre in collegamento dalla loro abitazione. Mentre il giornalista parlava di miracoli e statue ...

Giusy Pepi dovrà spiegare Cosa c'è dietro il suo allontanamento : Giusy Pepi è viva, sta bene e il suo sarebbe stato un allontanamento volontario. Gli inquirenti dovranno capire adesso perché lo ha fatto

Giovanni Tria : 'La manovra non si tocca'. Cosa c'è dietro la svolta sovranista del ministro dell'Economia : Nel giro di pochi mesi, settimane?, è passato da 'l'Europa è la nostra casa' a 'Ci bastonano per questioni elettorali loro interne, c'è un pregiudizio contro l'Italia' da parte dei suoi partner ...

Giacomo Urtis e il Ken umano in tv. Volete sapere Cosa c'è dietro? : Urtis è il chirurgo delle star e Rodrigo Alves, grazie a decine di interventi, è diventato per tutti il "Ken umano" , spesso è stato ospite di Barbara d'Urso, . Lui e Urtis sono stati i protagonisti ...

Inceneritori - rissa Salvini-Di Maio : Cosa c'è dietro : È l'economia circolare . L'Europa l'ha indicata da tempo e guarda al 2030 con una serie di obiettivi. Per questo forse è arrivato il momento di riconoscere che l'Italia non ha ancora intrapreso la ...

Tonno sott’olio - boom di furti nei supermercati : Cosa c’è dietro : Al mercato nero, incredibilmente, valgono un piccolo patrimonio. Non si tratta di rame o altra componentistica elettronica, ma di banali scatolette di Tonno. È sorprendente scoprire che nella ricca Treviso ci sia un mercato parallelo di prodotti alimentari, in genere rubati dagli scaffali dei supermercati e rivenduti. Ma c’è. Una volante della questura, sabato pomeriggio alle 15, ha sorpreso in via Sant’Antonino un 25enne senza fissa ...

L'Eredità - Flavio Insinna beccato con il famoso dietologo dietro le quinte : che Cosa sta progettando : Che cosa ci fa Flavio Insinna con il famoso dietologo Missaglia? Il selfie scattato dietro le quinte dello show L'Eredità ha fatto chiacchierare i fan, alimentando sui social il sospetto che il ...

Che cos'è il quantum computing - a Cosa serve e perché non è dietro l'angolo : Calma, la rivoluzione dei computer quantistici non è questione di ore. L'orizzonte a cui guardare è quello di un paio di decenni. E non per applicazioni casalinghe (che non è detto ci saranno) ma militari e industriali. Fino a qualche mese fa bastava appiccicare “blockchain” al nome di un'impresa e le sue azioni schizzavano. Per evitare che il quantum computing diventi la bolla del 2019, serve misura: ...

Juve - Cosa c'è dietro la scelta di far fuori Bonucci contro il Milan : La notizia anticipata ieri sera è confermata anche stamattina da La Gazzetta dello Sport: la decisione di Allegri è di spedire Bonucci in panchina, giocherà Mehdi Benatia al suo posto al fianco di ...

Torino - Belotti : 'Passo indietro. Nazionale? Mostrerò a Mancini Cosa so fare' : Andrea Belotti , attaccante e capitano del Torino , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Parma: ' Oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa , sembravamo un'altra squadra. Il Parma ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco e dell'...