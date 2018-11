Corsa contro il tempo per salvare Alex | il bimbo sarà trasferito da Londra al Bambino Gesù

Alessandro ha trovato un donatore compatibile - ma ora è Corsa contro il tempo : I genitori di Alessandro Maria Montresor confermano su Facebook: "È vero, c'è un donatore ma ha dato disponibilità solo per...

Alex Montresor - Corsa contro il tempo per salvare il bimbo : dei 2000 aspiranti donatori di midollo nessuno compatibile : È una corsa contro il tempo quella per salvare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di 19 mesi nato a Londra da genitori italiani e affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. Sono 13mila gli aspiranti donatori che hanno risposto all’appello lanciato dalla famiglia sui social lo scorso 25 ottobre, ma solo 2000 i campioni già analizzati. E tra questi nessuno risulterebbe compatibile ...

Bologna - trovato biglietto che annuncia suicidio : Corsa contro il tempo per salvare donna. Ma era stato scritto 22 anni fa : Un biglietto trovato a terra con alcune frasi che annunciano l’intenzione di farla finita, un ringraziamento per un medico e la firma con un nome femminile. Il ritrovamento del messaggio di addio, giovedì mattina in via Milazzo a Bologna, ha fatto scattare quella che per qualche ora è stata una corsa contro il tempo per salvare una donna dal suicidio. In realtà il biglietto, come si è poi appurato, era stato scritto ben 22 anni fa da una persona ...

Incidente stradale nella Modica Scicli : auto in Corsa contro un muro : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica Scicli, nella vecchia strada di via Fiumelato. Un'auto in corsa è finita contro un muro.

UNA "GRANDE Corsa" CONTROVERSA PER DOMENICO GUAGLIARDO IL NOTO PILOTA-PREPARATORE SICILIANO LAMENTA UNA GESTIONE OPACA IN SEDE DI VERIFICHE ... : Andando, invece, alla mera cronaca, l'esperto driver palermitano, già vincitore della passata edizione della competizione piemontese e al via su Porsche 911 Sc Rs di Gruppo B, in coppia col fido ...

Fattura elettronica - Corsa contro il tempo per risolvere i nodi privacy : Del resto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studi della Guardia di Finanza ha tenuto a precisare che «dal primo gennaio 2019 ...

Banche - Corsa contro il tempo per il salvataggio di Carige : Stato di allerta massima a Genova ma non per il pericolo nubifragi. La crisi di Carige si sta aggravando. Oltre al rafforzamento patrimoniale sollecitato da luglio dalla Bce, negli ultimi giorni si ...

Keith Haring - Corsa contro il tempo per salvare i suoi murales dal degrado : il restauro affidato a un team di scienziati italiani : Le pitture murali di Keith Haring sono in grave pericolo. Da almeno otto anni il salvataggio delle opere dello street artist americano scomparso negli anni Novanta a soli 32 anni, è nelle mani di un team di scienziati con base a Pisa – la città dove l’artista dipinse il suo ultimo, famoso murale “Tuttomondo” sulla parete esterna della chiesa di San’Antonio abate – che ha già messo in sicurezza, oltre a quella pisana, altre due ...

La Corsa contro il tempo del premier iracheno : Anche se riuscirà a formare l’esecutivo, il primo ministro deve gestire una burocrazia enorme e corrotta, oltre alle nuove minacce del gruppo Stato islamico. Leggi

Valfresca - è Corsa contro il tempo. L'assessore Bella : "Apriremo per la primavera" : L'assessore allo Sport di Palazzo Cernezzi, Marco Galli, il giorno della presentazione a Milano della corsa rosa, era stato perentorio. E il giorno successivo aveva ribadito il concetto: "La Valfresca con ogni ...

Maltempo in Valtellina : Corsa contro il tempo per liberare le 200 persone bloccate allo Stelvio : Turisti e lavoratori del settore sono da sabato fermi a 2.700 metri di quota a causa delle forti nevicate. Ma da oggi gli elicotteri possono alzarsi in volo per portarli a valle

Vercelli - migrante si getta dal treno in Corsa durante un controllo e muore : era in regola ma senza biglietto : Un nigeriano di 33 anni con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari è morto giovedì mattina lanciandosi da un treno tra San Germano Vercellese e Olcenengo, in provincia di Vercelli. Quando si è buttato dal finestrino, era in corso un controllo della polizia ferroviaria. L’uomo era senza biglietto: nel suo zaino sono stati ritrovati i documenti e poco altro. Un consigliere comunale del Pd di Biella, Paolo Furia, ha denunciato ...