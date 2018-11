Correa strozza l’urlo del Milan | la Lazio si salva in extremis | la squadra di Gattuso non

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Nonostante le numerose assenze ilrischia di prendersi tre punti pesantissimi all’Olimpico, laperò sinel recupero grazie aIldinon sa soffrire, è questo il paradosso che la formazione rossonera si porta dietro, nonostante la grinta del proprio allenatore.Alfredo Falcone/LaPresseLa partita dell’Olimpico contro lane è la conferma, con i rossoneri raggiunti solo nel recupero da un preciso destro di, lanciato in campo da Inzaghi nel finale come mossa della disperazione. Una partita condotta senza affanni, nonostante le numerose assenze, fattore impossibile da trascurare al momento di delineare un’analisi di gara. Senza Higuain, Bonaventura, Romagnoli, Musacchio e Caldara ilnon va in affanno al cospetto di unache, in casa, dimostra di saper mettere in difficoltà i propri avversari....