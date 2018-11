Correa salva la Lazio al 94'

Lazio - le pagelle di CM : Correa salva-vita - ad Inzaghi serve più coraggio : Questo è un giocatore che sta tornando importante, per ora lo è nell'economia di gioco, ma un paio di giocate d'alta scuola le ha regalate. , Dal 18' st Lukaku 5,5 : Fa poco, si vede poco, non incide ...

Lazio-Milan - le pagelle di CM : Correa salvavita - Donnarumma è super : Questo è un giocatore che sta tornando importante, per ora lo è nell'economia di gioco, ma un paio di giocate d'alta scuola le ha regalate. , Dal 18' st Lukaku 5,5 : Fa poco, si vede poco, non incide ...

Lazio-Milan 1-1 - Serie A 2018-2019 : Correa salva i biancocelesti nel recupero : Tante occasioni all’Olimpico, ma finisce con un pareggio per 1-1 il big match della 13ma giornata di Serie A tra Lazio e Milan. I rossoneri hanno sognato l’impresa, con il gol al 78’ di Kessié, che batte Strakosha grazie alla sfortunata deviazione di Wallace, ma nel quarto minuto di recupero una grande giocata di Correa salva i biancocelesti. Non cambia quindi la classifica con la Lazio che resta al quarto posto con un punto in più del ...