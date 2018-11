Corona con la maglia di Totti | il gesto di Fabrizio che stupisce i suoi follower FOTO

Lele Mora smaschera Corona : “La storia con Asia Argento è falsa” : Lele Mora smaschera Fabrizio Corona, bollando come un fake la storia d’amore con Asia Argento. L’ex agente dei vip è stato legato per moltissimo tempo a Corona da un rapporto lavorativo e di amicizia, per questo lo conosce meglio di chiunque altro. Intervistato dai giornalisti di Radio2, Mora ha affermato quello che ormai in molti sospettano: la relazione fra Fabrizio e Asia è stata costruita a tavolino solamente per attirare ...

Fabrizio Corona : l’ultimo gesto per Francesco Totti dopo la lite con Ilary Blasi : Corona dopo la lite con Ilary Blasi esprime (di nuovo) il suo rispetto per Francesco Totti: l’ultimo gesto di Fabrizio Fabrizio Corona, dopo la lite con Ilary Blasi al Gf Vip, il suo rispetto nei confronti di Francesco Totti lo ha sempre ribadito (sui social e in TV). L’aver avuto una discussione con la moglie […] L'articolo Fabrizio Corona: l’ultimo gesto per Francesco Totti dopo la lite con Ilary Blasi proviene da ...

Asia Argento : "Scendo da questa giostra...". Fine della storia con Fabrizio Corona? : La relazione improvvisa tra l'attrice Asia Argento e Fabrizio Corona, inevitabilmente, sta monopolizzando il gossip di queste ultime settimane.La notizia più succosa, di recente pubblicazione, è stata lanciata da Dagospia e dal giornalista Alberto Dandolo che ha parlato dell'esistenza di un vero e proprio contratto dietro la storia d'amore tra l'attrice e regista romana e l'ex agente fotografico (a riguardo, Fabrizio Corona si è già ...

Corona e la foto del figlio con il marchio in bella vista - Nina Moric non approva : «Parole sante». Così Nina Moric ha risposto a un commento pubblicato sotto la foto del figlio Carlos pubblicata da Fabrizio Corona su Instagram con il nome del marchio ad...

Corona e la foto del figlio con il marchio in bella vista - Nina Moric non approva : «Parole sante». Così Nina Moric ha risposto a un commento pubblicato sotto la foto del figlio Carlos pubblicata da Fabrizio Corona su Instagram con il nome del marchio ad...

Corona e Asia - la coppia che scoppia : secondo Dandolo è tutta una farsa : La relazione amorosa tra Fabrizio Corona e Asia Argento, potrebbe già essere in fase di archiviazione. La conferma non è ancora ufficiale, ma dai rispettivi profili Instagram sono emersi alcuni indizi in tal senso. In seguito ad un video postato dall'ex re dei paparazzi, nel quale lui stesso si presenta in lacrime mentre ascolta la canzone di Riccardo Cocciante, "Quando finisce un amore", è comparso un post pubblicato da Asia Argento. L'attrice ...

Fabrizio Corona piange in un'IG-story : il rumor sulla rottura con Asia Argento : In una nuova Instagram-story pubblicata sul profilo ufficiale dell'ex-re dei paparazzi Fabrizio Corona, quest'ultimo appare in lacrime mentre ascolta una canzone che parla della fine di un amore, motivo per il quale sono in molti a ritenere che vi sia area di maretta tra il brand-ambassador di 'Adalet' e Asia Argento, la quale potrebbe partire molto presto per l'Honduras. Fabrizio Corona finisce in lacrime su Instagram A diverse ore dalla messa ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - l'avvocato di Giuseppe Carriere : 'Non c'entra nulla col presunto contratto' : Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Marcello D'Onofrio , legale del dottor Giuseppe Carriere , in merito all'articolo sul presunto contratto tra Fabrizio Corona e Asia Argento . 'L'articolo ...

Corona in lacrime : già finita con Asia? Il commento di Fabrizio : Corona in lacrime su Instagram: già finita la love story con Asia Argento? Il commento di Fabrizio Il vulcanico Fabrizio Corona continua a far parlare di sé e della neonata love story che ha intrecciato con Asia Argento. E proprio sulla relazione da poco sbocciata, nella giornata di oggi, qualcuno ha addirittura sentito odore di […] L'articolo Corona in lacrime: già finita con Asia? Il commento di Fabrizio proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento - il giallo sulla rottura con Fabrizio Corona : 'Farsa grottesca... io scendo' : La relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona sarebbe ormai finita. A sollevare l'ultimo e più pesante dubbio tra i fan sui social è un post dell'attrice che ha pubblicato su Instagram una foto di ...

Fabrizio Corona - l'ex paparazzo in lacrime : finita la storia con Asia Argento? Cosa c'è dietro : Fabrizio Corona ha pubblicato alcuni misteriosi filmati nei quali appare in lacrime. l'ex re dei paparazzi è apparso nelle sue stories su Instagram in lacrime mentre canta Quando finisce un amore di ...

Fabrizio Corona e Asia Argento : contratto da 100mila euro dietro la storia d’amore : Un contratto di collaborazione del valore di 100mila euro. Sarebbe questo a legare Fabrizio Corona e Asia Argento, non l’amore, secondo quanto riferisce Alberto Dandolo su Dagospia. La coppia più chiacchierata di fine 2018, bisogna dirlo, ha destato da subito i dubbi dei più scettici che, per dirla come Tina Cipollari, avevano subodorato il famigerato ‘business’. Tra un’intervista e l’altra nei salotti televisivi ...

Corona-Argento : storia falsa e contratto da 100 mila euro. L’indiscrezione choc : E se la storia fra Fabrizio Corona e Asia Argento fosse tutto un fake? Da qualche ora circola un’indiscrezione choc secondo cui i due avrebbero firmato un contratto. Si tratta di un accordo per creare una relazione falsa da 100 mila euro, iniziata con le foto del bacio e terminata con l’ingresso di Asia Argento nel cast dell’Isola dei Famosi. A lanciare il gossip è stato Alberto Dandolo, che su Dagospia ha svelato i retroscena ...

E’ già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C’era un contratto? Leggi cosa è accaduto! : Ieri Alberto Dandolo su Dagospia ha lanciato uno scoop secondo il quale dietro alla storia di Asia Argento e Fabrizio Corona ci sarebbe un bel contratto da 100.000 €. Adesso però arriva l’esclusiva targata... L'articolo E’ già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona? C’era un contratto? Leggi cosa è accaduto! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.